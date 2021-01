Theo số liệu từ Công ty nghiên cứu thị trường Berg Insight, thị trường Hệ thống giao thông thông minh (ITS) cho xe buýt điện ở châu Âu và Bắc Mỹ sẽ đạt 75 triệu euro vào năm 2024.

Giá trị thị trường ITS cho xe buýt điện được triển khai trong các hoạt động giao thông công cộng ở châu Âu là 12,7 triệu euro vào năm 2019. Tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 37,5% và dự kiến ​​sẽ đạt 62,4 triệu euro vào năm 2024. Trong khi đó, ở khu vực Bắc Mỹ thị trường ITS cho xe buýt điện được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 34,2% từ 2,7 triệu euro năm 2019 lên tới 11,8 triệu euro vào năm 2024.

Thị trường Hệ thống giao thông thông minh ở châu Âu và Bắc Mỹ sẽ đạt 75 triệu euro vào năm 2024.

Berg Insight cho rằng, thị trường giải pháp ITS cho xe buýt điện đang trong giai đoạn tăng trưởng kéo dài vài năm tới. Những thách thức lớn như đô thị hóa, biến đổi khí hậu và tắc nghẽn giao thông tiếp tục khuyến khích đầu tư vào xe buýt điện và ITS, góp phần mang lại triển vọng tích cực cho thị trường này.

Một số nhà cung cấp ITS cung cấp các giải pháp chìa khóa trao tay hoàn chỉnh bao gồm chức năng cho hầu hết các ứng dụng ITS dành cho xe buýt điện được sử dụng bởi các nhà điều hành giao thông công cộng, nhưng nhiều nhà cung cấp trên thị trường cũng chuyên về ITS tập trung vào một số hệ thống con.

Các công ty ITS quốc tế lớn như INIT, IVU, Clever Devices và Trapeze có thể cung cấp những giải pháp chìa khóa trao tay. Hiện công ty ENGIE Solutions đã cài đặt hệ thống CAD / AVL Navineo trên xe buýt điện ở Pháp và có thể cung cấp các giải pháp sạc cho xe buýt như một phần của giải pháp Charge & Go. Một trong những nhà cung cấp viễn thông hàng đầu ở châu Âu và Bắc Mỹ cho xe buýt điện là ViriCiti đã cung cấp phần cứng và phần mềm để quản lý xe buýt và trạm sạc. Các nhà cung cấp quan trọng khác phục vụ những công ty vận tải công cộng với nhiều loại giải pháp khác nhau bao gồm các công ty Scandinavia Consat Telematics, FARA và Sagasystem.

Giá trị thị trường ITS cho xe buýt điện ở Châu Âu và Bắc Mỹ giai đoạn 2019-2024.

Việc tích hợp xe buýt điện và trạm sạc làm tăng nhu cầu về những giải pháp ITS kết nối tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết bao gồm xe buýt điện, trạm sạc và bãi đỗ. Nhiều nhà khai thác và cơ quan bắt đầu triển khai bằng cách đầu tư vào một giải pháp giám sát cơ bản, nhưng khi các đội xe buýt chuyển từ dự án thí điểm sang triển khai thương mại với quy mô lớn hơn, lúc này các bên cần bổ sung thêm hệ thống phụ để điều phối, lập lịch trình, quản lý trạm thu phí và quản lý bãi đỗ.

Nhà phân tích IoT của Berg Insight, ông Adam Bjorkman cho biết: “Thị trường giải pháp ITS cho xe buýt điện dự kiến ​ tăng trưởng đáng kể trong những năm tới. Nhiều quốc gia châu Âu đã chuyển sang giai đoạn thử nghiệm trong những năm qua và các giải pháp ITS sẽ đóng một vai trò quan trọng khi các đội xe buýt điện ngày càng nhiều hơn”.

Phan Văn Hòa (Theo iotbusinessnews)