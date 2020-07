Theo báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường IDC và Gartner thì thị trường máy tính cá nhân (PC) đã phục hồi trở lại trong quý 2 vừa qua. Tuy nhiên sự phục hồi này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Sự phục hồi của thị trường PC toàn cầu trong quý 2 chủ yếu nhờ vào sự phục hồi của các chuỗi cung ứng và hậu cần liên quan đến đại dịch đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ của khách hàng.

Theo Gartner thì trên toàn thế giới, các lô hàng PC đã đạt 64,8 triệu chiếc trong quý 2 năm 2020, tương ứng với mức tăng 2,8% so với năm trước. Trong khi đó, số liệu do IDC đưa ra cho thấy các lô hàng PC toàn cầu tăng 11,2% so với năm trước, đạt tổng cộng 72,3 triệu chiếc. Số liệu được 2 công ty đưa ra có sự chênh lệch là do họ định nghĩa hơi khác nhau một chút về PC.

Thị trường PC toàn cầu tăng trở lại trong quý 2/2020

Trong một tuyên bố của mình, ông Mikako Kitagawa, Giám đốc nghiên cứu của Gartner cho biết: “Quý 2 năm 2020 tiêu biểu cho sự phục hồi ngắn hạn cho thị trường PC trên toàn thế giới, dẫn đầu là sự tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ ở thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA). Sau khi chuỗi cung ứng PC bị gián đoạn nghiêm trọng vào đầu năm 2020 do đại dịch Covid-19, sự tăng trưởng trở lại trong quý này là do các nhà phân phối và kênh bán lẻ đưa nguồn cung của họ trở lại mức gần như bình thường”.

Ông Mikako Kitagawa cũng lưu ý rằng, tăng trưởng trên thị trường PC di động đặc biệt mạnh mẽ, điều đó được thúc đẩy bởi các yếu tố như tăng nhu cầu làm việc từ xa và giáo dục trực tuyến. Tuy nhiên, sự gia tăng nhu cầu PC di động này sẽ không tiếp tục sau năm 2020, vì các lô hàng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu kinh doanh ngắn hạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thị phần PC của các nhà cung cấp trên thế giới trong quý 2/2020

Tương tự, Jitesh Ubrani của IDC cũng nhận định: “Không biết liệu nhu cầu và mức độ sử dụng cao này có tiếp tục trong thời kỳ suy thoái và hậu Covid-19 hay không vì nguồn ngân sách bị thu hẹp trong khi trường học và nơi làm việc mở cửa trở lại”.

HP và Lenovo đã tranh giành vị trí hàng đầu trong số các nhà cung cấp PC trong quý 2. Theo Gartner, Lenovo chiếm 25% thị phần, trong khi HP giành được 24,9% thị phần. HP đã có một quý tăng trưởng mạnh mẽ, đã khắc phục các vấn đề về chuỗi cung ứng trong quý 1 và tăng hơn 17%.

Trong khi đó, dữ liệu của IDC cho thấy, HP chiếm 25% thị phần với mức tăng trưởng hơn 17%, trong khi Lenovo giành được 24,1% thị phần.

Tại Mỹ, theo Gartner, HP là nhà cung cấp hàng đầu với gần 33% thị phần, tiếp theo là Dell với 26% thị phần. Nhìn chung, Gartner cho biết, thị trường PC tại Mỹ đã tăng 3,5% so với năm trước.

Dữ liệu từ IDC cũng cho rằng, quý 2 năm 2020 là quý mà thị trường PC tại Mỹ có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ cuối năm 2009 với 21 triệu chiếc PC được tung ra thị trường, đạt mức tăng trưởng hai con số.

Cả IDC và Gartner đều cho rằng, sự tăng trưởng thị trường PC tại Mỹ đã đóng góp cho sự tăng trưởng của thị trường PC toàn cầu trong quý 2 vừa qua.

Phan Văn Hòa(theo ZDnet)