NASA đang theo dõi hướng đi của một tiểu hành tinh kích thước lớn, di chuyển với tốc độ cao, đến gần quỹ đạo Trái Đất trong vòng vài tuần tới nhưng xác suất va chạm rất thấp.

Theo Mirror, một tiểu hành tinh khổng lồ được đặt tên 2021 NY1, kích thước gấp 3 lần tượng Nữ thần Tự do, dự kiến đi gần quỹ đạo Trái Đất trong tháng 9. Đây là một trong 17 vật thể ngoài không gian được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) theo dõi vì có lộ trình di chuyển gần hành tinh của chúng ta.

Mô phỏng 3D vị trí hiện tại của 2021 NY1 trong Hệ Mặt Trời. Ảnh: Theskylive.

2021 NY1 có đường kính khoảng 130-300 m, trong khi tượng Nữ thần Tự do đặt tại thành phố New York (Mỹ) cao 93 m, có thể đạt vận tốc hơn 32.000 km/h. Do đó, nó được xem là tiểu hành tinh có kích thước lớn.

Tuy nhiên, chúng ta không phải lo lắng về việc 2021 NY1 va chạm với Trái Đất. Theo ước tính của các nhà khoa học, tiểu hành tinh di chuyển cách chúng ta khoảng 1,5 triệu km, gấp gần 4 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Một tiểu hành tinh khác đang được NASA theo dõi, kích thước nhỏ hơn nhưng cũng xếp vào loại lớn là 2021 QC1. Nó có đường kính từ 71-160 m và bay cách Trái Đất khoảng 4,8 triệu km.

Đầu tháng 8, NASA công bố phát hiện mới về mối nguy hiểm lớn hơn từ vật thể vũ trụ. Một nghiên cứu cho thấy tiểu hành tinh Bennu có thể đâm vào Trái Đất trong khoảng thời gian từ ​​nay đến năm 2300.

Từ năm 1999, NASA đã theo dõi lộ trình di chuyển của Bennu. Nó là một trong 2 tiểu hành tinh nguy hiểm nhất Hệ Mặt Trời và có khả năng đe dọa cuộc sống của con người.

Sau khi loại trừ một số yếu tố tác động, các nhà khoa học cho rằng xác suất cao nhất để Bennu va chạm với Trái Đất là 1/2.700, diễn ra vào ngày 24/9/2182.

Theo Zing/Mirror