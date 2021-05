Bức thư của một HS lớp 8 đã đoạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (2021) tại Việt Nam. Đây là thư gửi cho em bé gái được sinh ra khi mẹ đang điều trị Covid tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Học sinh lớp 8 Hà Nội giành giải quán quân

Chiều 10/5, Ban Tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) tại Việt Nam đã công bố kết quả Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với đề tài: “Hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19” (Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience of the Covid-19 pandemic).

Đây là cuộc thi lần thứ 33 được tổ chức ở Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức.

Giải Nhất Quốc gia đã thuộc về Đào Anh Thư, học sinh lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Cuộc thi được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1 triệu bức thư dự thi của các em học sinh ở 63 tỉnh, thành phố.

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo Quốc gia đã chọn 110 bài vào vòng chung khảo. Kết quả chung cuộc có: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 65 giải Cây bút Triển vọng. Ban Tổ chức cũng đã tặng 6 Thư khen dành cho các em học sinh khuyết tật có bài dự thi tốt.

Giải Nhất Quốc gia đã thuộc về Đào Anh Thư, học sinh lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, với bức thư gửi cho bé gái được sinh ra khi mẹ đang điều trị Covid tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Bức thư là lời thủ thỉ kể chuyện của chị với cô em gái bé bỏng vừa được sinh ra trong đại dịch rất chân thực, xúc động mang thông điệp rõ ràng, cách trình bày logic, hợp lý.

Những dòng thư đã nói lên những khó khăn, vất vả của các y bác sĩ và tự hào về sự đóng góp của họ trong công tác phòng chống dịch ở Việt Nam: “Bế em trên tay là một bác sĩ trong bộ bảo hộ y tế màu xanh, khẩu trang kín mít, chỉ còn hở đôi mắt ánh lên nét rạng ngời... Tiếng khóc chào đời của em đã thắp thêm niềm hy vọng, niềm tin chiến thắng đại dịch cho những chiến sĩ áo trắng nơi đây... Bên trong tấm biển “KHU VỰC CÁCH LY ĐẶC BIỆT” kia không phải là những điều đáng sợ như người ta vẫn tưởng mà là cả một thế giới của sự ân cần chăm sóc, của những tấm lòng ấm áp yêu thương...”.

Bức thư đạt giải Nhất Quốc gia đã được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ dự thi Quốc tế.

Những bức thư giàu cảm xúc, phong phú trí tưởng tượng

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 với đề tài về Covid-19 – đại dịch đã làm cả thế giới thay đổi. Đa số các bức thư dự thi đều kể lại trải nghiệm của các em khi phải nghỉ học ở nhà, không được đến trường, lạ lẫm với cách học online nhưng lại được đoàn tụ gia đình, gần gũi, chia sẻ tình cảm với ông bà, cha mẹ, anh chị em...

Chủ đề của Cuộc thi Viết thư UPU năm nay là “Hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19”

Nhiều bức thư được các em viết gửi cho người thân bằng những cảm xúc chân thật, giản dị, cảm động, như: Gửi mẹ làm bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch; Gửi “bố nuôi” là cán bộ đồn biên phòng – nơi vùng biên đang căng mình chống dịch; Gửi thư cho bà nội kể về bố là chiến sĩ hải quân ở Trường Sa đã nhường suất về ăn Tết cho chú chiến sĩ trẻ khi vợ vừa sinh con; Thư kể về trải nghiệm của bản thân khi được tự tay may khẩu trang tặng các bác sĩ trong bệnh viện, viết kịch bản phim về đề tài chống Covid-19...

Bên cạnh đó là những bức thư có trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo như: Hóa thân lá phổi dễ tổn thương gửi các anh chị em trong gia đình cơ thể; Hóa thân hải âu Lucky gửi mẹ mèo Zobra, những nhân vật trong “Chuyện Con mèo dạy hải âu bay”; Hóa thân thành virus SARS-CoV-2 viết thư cho anh trai là virus SARS 2003; Hóa thân hạt Gạo gửi mẹ Lúa nói về tinh thần, trách nhiệm của người Việt; Sáng kiến ATM gạo chia sẻ với người nghèo, tình người đẹp trong mùa dịch...

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, những bài đoạt giải là những bức thư có thông điệp rõ ràng, cách hành văn trong sáng, lôi cuốn, trình bày công phu, nét chữ đẹp.

Theo dự kiến, Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày 21/5/2021 tại Hà Nội. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, Ban Tổ chức đã quyết định lùi thời gian tổ chức Lễ Tổng kết vào thời điểm thích hợp.

Dưới đây là bức thư đạt giải nhất:

Bình Minh