Ngày 23/3, CMC Telecom đã cùng NTT Networks và ITS tổ chức hội thảo online “Thúc đẩy doanh số - giữ chân khách hàng với Contact Center” giúp doanh nghiệp “thắt chặt” mối quan hệ với khách hàng và xây dựng “điểm chạm” thương hiệu.

Khi thị thường gần như bão hoà về thị phần, chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng chính là lợi thế khác biệt giúp doanh nghiệp tạo ra vị thế và lòng tin để khách hàng có thể lựa chọn và đồng hành lâu dài trong tương lai. So với chi phí để thu hút khách hàng mới, hoạt động CSKH (chăm sóc khách hàng) mới để chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng có chi phí thấp hơn rất nhiều lần.

Contact Center là hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng, bán hàng được tích hợp qua nhiều kênh như thoại, live chat, email, sms, facebook…..tại một nơi duy nhất. Đây được xem là công cụ liên kết đa chiều giữa doanh nghiệp và khách hàng giúp tiếp cận, chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả và nâng cao tính trải nghiệm của người dùng.

Với khả năng "all in one", mô hình Contact Center được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả cả về "đối nội" và "đối ngoại". Khi được vận hành trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây hiện đại, hệ thống Contact Center cho phép nhân viên có thể "remote working" trong trường hợp cần thiết, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cũng như nâng cao hiệu suất làm việc.

Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng Contact Center

Khi sử dụng Contact Center, công tác thống kê, nghiên cứu hành vi của khách hàng qua nhiều thông số được ghi nhận lại trong hệ thống. Việc giám sát hiệu quả làm việc của bộ phận CSKH trở nên dễ dàng và khách quan hơn. Bên cạnh đó, lịch sử giao dịch và thông tin khách hàng luôn được lưu trữ và bảo mật, các thông tin này sẽ được phân tích và đưa ra các đánh giá, từ đó giúp doanh nghiệp xác định hướng đi tốt nhất để cải thiện chất lượng kinh doanh và tăng trưởng doanh thu.

Ông Nguyễn Toàn Anh - Giám đốc trung tâm Telesale của CMC Telecom nhấn mạnh: “Khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực để quản lý, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng thì việc thiết lập một hệ thống giải pháp tổng thể, có khả năng chuyển đổi linh hoạt, tích hợp nhiều ứng dụng như hệ thống trả lời tự động, quản lý khách hàng, phân tích dữ liệu… mà không phải đầu tư chi phí lớn như Contact Center là một giải pháp đúng đắn và cần thiết.”

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có thể nâng cấp hệ thống Contact Center của mình trở nên thông minh hơn với bộ giải pháp Voice AI từ ITS như: Tổng đài tư vấn viên ảo - Callbot, Xác thực giọng nói - Voice Biometrics (ứng dụng Voice Pay, Voice KYC, Voice ID),.. Các giải pháp sẽ hỗ trợ cho việc CSKH tốt hơn thông qua rút ngắn thời gian khai thác thông tin khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian cũng như gia tăng sự hài lòng của khách hàng do tránh phải lặp đi lặp lại vấn đề quá nhiều lần.

CMC Telecom là doanh nghiệp hạ tầng viễn thông Việt Nam duy nhất có cổ đông nước ngoài, tập đoàn TIME dotCom, tập đoàn viễn thông Top 2 Malaysia. Nền tảng đa đám mây CMC Cloud của CMC Telecom là nền tảng Cloud duy nhất tại Việt Nam kết nối trực tiếp với AWS, Microsoft và Google. Vừa qua, CMC Cloud đã trở thành 1 trong 3 nền tảng số xuất sắc được lựa chọn tham gia vào chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số do Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT phát động.

