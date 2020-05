Không nhìn thấy tiềm năng phát triển của Android, Samsung đã đánh mất cơ hội mua lại hệ điều hành của Andy Rubin vào tay Google.

Trong cuốn sách mang tựa đề Dogfight: How Apple and Google Went to War and Started a Revolution (tạm dịch: Apple và Google đã chiến đấu và bắt đầu một cuộc cách mạng như thế nào), tác giả Fred Vogelstein đã tiết lộ những gì xảy ra trong cuộc họp giữa đại diện của Android và Samsung vào cuối năm 2004 tại Seoul.

"Cha đẻ Android" từng bị Samsung cười nhạo

Vào thời điểm đó, trong căn phòng với đầy đủ ban giám đốc điều hành Samsung, Andy Rubin đã trình bày kế hoạch phát triển và tầm nhìn tương lai cho “đứa con tinh thần” của mình và những gì ông nhận lại được là sự chê cười. Samsung coi kế hoạch đưa Android trở thành một sản phẩm phổ thông, cho mọi người là một trò đùa.

Android từng bị Samsung cười nhạo, cho là khó có khả năng phát triển.Ảnh: Android Authority

“Anh định tạo ra thứ này cùng với ai nào? Các anh có 6 người? Anh đủ tỉnh táo chứ”, một vị lãnh đạo của Samsung hỏi vặn.

“Họ cười nhạo tôi khi ra khỏi phòng họp”, Andy Rubin nhớ lại những gì mình đã trải qua.

Chẳng bao lâu sau cuộc họp với Samsung, vào tháng 7/2005 Android được Google mua lại với giá 50 triệu USD và Rubin được thuê nắm giữ vị trí Phó chủ tịch cấp cao mảng nội dung di động và kỹ thuật số.

Điều ngạc nhiên là ngay sau đó, ban lãnh đạo Samsung dường như cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Họ cố gắng liên lạc và sắp xếp một cuộc hẹn với Rubin nhằm thảo luận về chủ đề “thú vị” mà anh đã giới thiệu trong cuộc họp ở Seoul, chỉ một ngày sau khi thông tin Google mua lại được công bố. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn.

Mặc dù không sở hữu Android, Samsung vẫn là hãng smartphone Android số một thế giới. Ảnh: Android Authority.

Android giờ đây là hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới, là phần mềm nền tảng cho hơn 2,5 tỷ thiết bị hoạt động. Hơn 80% smartphone toàn cầu sử dụng Android. Với những thành quả đó, Samsung có lẽ đã phạm một sai lầm rất lớn.

Nhờ sự hỗ trợ phát triển và tiếp thị của Google, thế giới smartphone đã thay đổi và mang lại cơ hội tăng doanh số cho những công ty công nghệ lớn như Samsung. Trước khi Android trở thành một đối thủ lớn, danh hiệu “ông hoàng” smartphone vẫn thuộc về Nokia với hệ điều hành Symbian. Với Android, Samsung đã dễ dàng soán ngôi của Nokia vào năm 2012 và trở thành công ty đứng đầu thế giới về điện thoại thông minh cho đến tận ngày nay.

Lịch sử không có chữ "nếu"

Nếu Android rơi vào tay Samsung, mọi thứ có thể sẽ hoàn toàn khác. Việc Google biến Android thành một câu chuyện “cổ tích” thành công, không có nghĩa Samsung có khả năng làm được như vậy.

Rất có thể Samsung sẽ chỉ sử dụng hệ điều hành Android trên các dòng điện thoại của mình hoặc cấp phép sử dụng cho các nhà sản xuất sẵn sàng trả phí, thay vì sẵn sàng cung cấp miễn phí để phát triển dịch vụ như Google.

Cả hai chiến lược này nếu xảy ra sẽ cản trở bước tiến của Android. Các nhà phát triển cũng sẽ ít quan tâm hơn đến việc tạo các ứng dụng trên hệ điều hành vì sẽ không có nhiều sản phẩm điện thoại có cơ hội sử dụng nền tảng này. Một thị trường nhỏ hơn đồng nghĩa với khả năng kiếm tiền từ các ứng dụng và trò chơi sẽ thấp hơn.

Điều này rất có thể sẽ mở ra cơ hội lớn cho những đối thủ cạnh tranh khác như Windows Mobile của Microsoft hay Symbian của Nokia, khiến Android đánh mất khả năng thống trị thị trường hệ điều hành số như ngày nay.

Tuy nhiên, tất cả chỉ dựa vào suy đoán, chúng ta không thể biết được tương lai của Android nếu được Samsung mua lại năm 2004. Chỉ có thể suy đoán rằng nhiều khả năng Samsung sẽ không sử dụng chiến lược phát triển như Google.

Nếu Samsung mua lại Android, thị trường smartphone ngày nay có lẽ đã rẽ sang một hướng đi khác mà chúng ta không ngờ tới, và, rất có thể, gã khổng lồ công nghệ Samsung sẽ không có cơ hội để đứng vào vị trí hiện tại.

Theo Zing