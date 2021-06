Một nhà phân tích cho biết, Trung Quốc sẽ trở thành "một người chơi lớn" trong thị trường định vị vệ tinh “sinh lợi cao” khi họ tìm cách cạnh tranh với Hệ thống Định vị toàn cầu (GPS) do chính phủ Mỹ sở hữu.

Liên quan đến vấn đề này, ông Craig Singleton – một thành viên của tổ chức Foundation for Defense of Democracies (Mỹ) cho rằng, hệ thống định vị vệ tinh Beidou do Trung Quốc phát triển hiện nay không có khả năng vượt qua hệ thống GPS của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã đánh dấu một bước tiến lớn trong cuộc đua nhằm tăng thị phần trong lĩnh vực sinh lợi cao này.

Trung Quốc chạy đua với Mỹ trên thị trường định vị vệ tinh

“Việc hoàn thành hệ thống định vị Beidou cũng tái khẳng định vị thế của Trung Quốc như một cường quốc thế giới. Điều đó đã thể hiện cho một tuyên bố quan trọng về sự độc lập kỹ thuật đối với phương Tây, mang ý nghĩa địa chính trị trên phạm vi rộng,” ông Singleton cho biết thêm.

Hiện đã có hơn 120 quốc gia, bao gồm cả Pakistan và Thái Lan đang sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Beidou của Trung Quốc cho các mục đích như giám sát giao thông tại các cảng hoặc hướng dẫn các hoạt động cứu hộ.

Bắc Kinh đang tin tưởng vào Sáng kiến Vành đai và Con đường khổng lồ của mình để “thuyết phục” nhiều quốc gia hơn sử dụng hệ thống Beidou, nhà phân tích Singleton nói thêm.

Hệ thống Beidou được hoàn thành vào tháng 6 năm ngoái. Truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã tuần trước cho biết giá trị của các ngành liên quan đến Beidou sẽ vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (157,1 tỷ USD) vào năm 2025.

Ông Singleton cho biết, việc hoàn thành hệ thống định vị vệ tinh Beidou đã làm dấy lên lo ngại của một số nước phương Tây về quyền riêng tư và bảo mật của công nghệ Trung Quốc. Ông giải thích rằng, một số người lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng công nghệ của họ để theo dõi các cá nhân, chẳng hạn như những người bất đồng chính kiến hoặc các nhà hoạt động dân chủ.

Những lo ngại như vậy đã xuất hiện khi sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng nóng lên trong lĩnh vực công nghệ. Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei và nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu SMIC.

Tổng thống Joe Biden đã giữ nhiều hạn chế từ thời Trump đối với các công ty Trung Quốc. Biden đang tìm cách tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển của Mỹ để đất nước của ông có thể xây dựng năng lực công nghệ để cạnh tranh với Trung Quốc.

Hiện tại, hệ thống Beidou dường như không đe dọa sự thống trị của GPS. Nhưng trong tương lai, có khả năng chúng ta sẽ chứng kiến sự cạnh tranh của hai hệ thống định vị vệ tinh trên thế giới, đó là GPS của Mỹ và Beidou của Trung Quốc, ông Singleton nhận định.

Phan Văn Hòa(theo CNBC)