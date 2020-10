Việt Nam vừa đưa vào vận hành ứng dụng vận động quỹ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tên VAVA Plus.

Chiến tranh đã lùi xa hơn 45 năm, nhưng cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam trong suốt 10 năm (1961-1971) vẫn để lại những hậu quả hết sức nặng nề đối với môi trường và sức khỏe con người.

Chất độc da cam/dioxin đã làm hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng triệu người bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống thực vật, trong đó có cả thế hệ thứ 3, thứ 4. Nhiều phụ nữ không có được thiên chức làm mẹ, làm vợ.

Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều nỗi đau da cam.

Tuy được Chính phủ Việt Nam và nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài quan tâm giúp đỡ, thế nhưng, đời sống, thu nhập của nhiều nạn nhân chất độc da cam và gia đình vẫn hết sức khó khăn. Nạn nhân chất độc da cam là người đau khổ và là những người nghèo nhất ở Việt Nam.

Với mong muốn có thêm nguồn lực bền vững nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã triển khai hình thức vận động mới thông qua ứng dụng VAVA Plus. Đây là ứng dụng do các kỹ sư Việt Nam phát triển với mục tiêu biến VAVA Plus trở thành cầu nối giữa cộng đồng và các nạn nhân chất độc màu da cam.

VAVA Plus - ứng dụng gây quỹ cho nạn nhân chất độc màu da cam. Ảnh: Trọng Đạt

Khi truy cập vào VAVA Plus, người dùng sẽ được chứng kiến những câu chuyện, phóng sự về các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Ứng dụng cũng sẽ cung cấp thông tin về nhu cầu và địa chỉ liên hệ của nạn nhân để các nhà tài trợ, các tổ chức hảo tâm trong và ngoài nước có thể tìm đến hỗ trợ.

Ứng dụng VAVA Plus còn được phát triển tính năng "Chợ VaVa" - nơi trưng bày và rao bán các sản phẩm thủ công do những nạn nhân chất độc màu da cam sản xuất. Ảnh: Trọng Đạt

Trong trường hợp không thể trực tiếp hỗ trợ, các nhà hảo tâm có thể thực hiện việc ủng hộ thông qua tài khoản của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Tất cả thông tin về Hội và các hoạt động của Hội đều được cung cấp đầy đủ trên ứng dụng VAVA Plus.

Để cài đặt VAVA Plus, người dùng cần truy cập vào website vavainfo.vn. Ứng dụng VAVA Plus hiện có thể tương thích với 2 hệ điều hành Android và iOS và sẽ sớm xuất hiện trên các chợ ứng dụng.

Trọng Đạt