Được giới thiệu là tương lai của Bitcoin, đồng Chia khiến nhiều người Việt tham gia khai thác. Tuy vậy, đầu tư đào Chia khiến nhiều người không còn đường lui vì khan hiếm ổ cứng.

“Tôi đã chi 3 tỷ để đào Chia. Sau hơn 2 tháng, tất cả như muối bỏ bể”, Công Trần, một chủ mỏ đào Chia tại Tân Bình, TP.HCM với hơn 40 máy cho biết.

Theo ông Công, suốt hơn 2 tháng khai thác Chia, số đồng thực tế nhận lại chỉ dừng lại ở 3 đơn vị. Hiện, trên sàn Houbi, Chia đang được định giá 820 USD . Điều này có nghĩa sau 2 tháng và 3 tỷ tiền vốn, anh thu về khoảng 56 triệu đồng.

Nỗi sợ bỏ lỡ Bitcoin xanh

Lý do được ông Công đưa ra là Chia tuy tiết kiệm điện nhưng rất khó để cạnh tranh với các siêu mỏ đào tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, sự giảm giá thê thảm của tiền số trong tuần qua cũng khiến thời gian hoàn vốn của các mỏ đào Chia tăng lên.

Ổ cứng là thứ quyết định thành bại trong khai thác Chia.

“Tôi đầu tư số tiền lớn nhưng khá mơ hồ về thu nhập của mình. Lý do là tôi sợ mình bỏ lỡ cơ hội làm giàu như cách mà Bitcoin tạo ra cách đây 4 năm. Thời đó, rất ít người đào Bitcoin, tôi là một trong những người đầu tiên. Đó là lý do tôi có lòng tin vào Chia. Nhưng mọi chuyện có vẻ không như tôi nghĩ”, ông Công chia sẻ.

Theo ông Công, hệ thống đào coin Chia của ông sử dụng ổ cứng HDD dung lượng 6 TB. Mỗi ổ cứng này có giá 6,5 triệu đồng. Số lượng ổ cứng trong mỏ đào của ông Công ngót nghét ở con số 300. Trước đây, giá ổ cứng HDD chỉ khoảng 2-4 triệu đồng. Thế nhưng, làn sóng đào Chia đã khiến ổ cứng bị đội giá lên gấp đôi.

Để đối phó với mức ghi rất lớn của các máy đào Chia, nhiều hãng sản xuất bộ nhớ đã thiết kế những ổ SSD đặc biệt cho mục đích này, như mẫu T-Create Expert của TeamGroup với giới hạn ghi lên tới 12.000 TB. Amazon Web Services mới đây cũng mở dịch vụ đào Chia cho thị trường Trung Quốc.

Ổ cứng tăng giá, khan hàng nhưng vẫn phải mua thêm

“Trong cuộc chơi đào Chia, ai nhiều ổ cứng dung lượng lớn, người đó nắm phần thắng cao hơn. Và người thắng ở thời điểm này là các mỏ đào tại Trung Quốc. Họ mua số lượng lớn ổ cứng với giá rất cao để chiếm lợi thế trong thị trường”, ông Công cho biết.

Trả lời Zing, đại diện cửa hàng GearVN xác nhận tình trạng thiếu hàng với các mẫu ổ dung lượng lớn. Tuy nhiên, khách hàng của công ty này, chủ yếu là người dùng cá nhân, chưa bị ảnh hưởng nhiều.

Giá ổ cứng đã tăng gấp đôi từ tháng 4 đến nay vì cơn sốt Bitcoin xanh.

"Khách hàng của GearVN chủ yếu là người dùng cuối và game thủ, với nhu cầu dung lượng ổ cứng từ 1 TB đến 4 TB. Phân khúc này giá và nguồn cung vẫn đang ổn định", đại diện GearVN chia sẻ.

Đây cũng được xem là rủi ro lớn nhất khi tham gia thị trường “Bitcoin xanh”. Theo giới chuyên môn nhận định, độ khó đào Chia có tốc độ tăng gấp nhiều lần Bitcoin. Điều này đồng nghĩa các hệ thống mỏ đào phải được đầu tư càng nhiều ổ cứng càng tốt. Trước đây, Bitcoin có thể khai thác quy mô cá nhân bởi độ khó tăng chậm.

Tại thị trường Trung Quốc, nhiều đầu nậu đã gom hàng nghìn ổ cứng để phân phối lại cho những thợ đào coin Chia. Theo hãng ADATA, nhờ Chia mà lượng SSD hãng này bán ra đã tăng gấp 5 lần trong một tháng qua.

Tình trạng khan hàng khiến nhiều hãng sản xuất ổ cứng, SSD ưu tiên phục vụ thị trường Trung Quốc. Thời gian đặt hàng tại các thị trường khác kéo dài gấp 2, 3 lần.

“Trước đây, mỗi khi đặt đơn hàng mới thì thời gian chờ khoảng 4-6 tuần. Giờ thì thời gian chờ phải tăng lên 8-10 tuần, những dòng dung lượng cao thì có khi đến 13-15 tuần. Tính ra thì thời gian chờ tăng gấp 2, 3 lần”, đại diện một nhà phân phối của thương hiệu ổ cứng Seagate cho biết.

Dù có lợi thế về lượng điện tiêu thụ, thế nhưng, Chia gặp vấn đề với nguyên liệu đào, ở đây là ổ cứng. “Tôi phải liên tục mua ổ cứng trong khi giá càng lúc càng đắt. Nếu không có ổ cứng, chúng tôi sẽ không có chỗ lưu trữ những chuỗi mã có thể tạo thành một đồng Chia”, ông Công cho biết.

Tương lai mờ mịt

Chia được tạo ra bởi Bram Cohen, "cha đẻ" giao thức truyền file ngang hàng BitTorrent. Công ty đứng sau loại tiền này là Chia Network, được hậu thuẫn bởi nhà đầu tư Naval Ravikant, một số công ty tên tuổi như Andreessen Horowitz hay Cypherpunk Holdings. Từ ngày 3/5, loại tiền này sẽ được giao dịch và trao đổi công khai.

Theo Business Insider, Chia dựa trên thuật toán đồng thuận PoST (proof of space and time). Trong đó, PoS (proof of space) mô tả một không gian ổ cứng được phân bổ cho việc lưu trữ khối blockchain. Nói cách khác, “thợ đào” Chia sẽ dành một lượng ô nhớ trên ổ cứng để lưu các blockchain.

Đào được rất ít tiền nhưng người tham gia phải liên tục mua thêm ổ cứng để có không gian lưu trữ chuỗi khối.

Chúng sẽ được trao dựa trên tỷ lệ ô nhớ mà “thợ đào” dành để lưu trữ so với toàn bộ mạng lưới, được xác minh bởi một máy chủ VDF (còn gọi là Timelord). Chia Network, công ty đại diện cho biết loại tiền này bảo mật tốt, tiêu thụ năng lượng ít hơn các loại tiền dùng thuật toán đồng thuận PoW (proof of work).

Khác với Bitcoin, Chia không có giới hạn về lượng tiền được đào trên blockchain. Thay vào đó, số Chia có thể đào sẽ thay đổi liên tục phụ thuộc vào nhu cầu. Chia Network, công ty chịu trách nhiệm cho loại tiền này sẽ nắm giữ 21 triệu đồng Chia nhằm kiểm soát biến động giá, giảm khả năng xảy ra sự cố.

Dù tương lai của Chia được vẽ ra rất lý tưởng nhưng đồng tiền này chỉ mới được giao dịch trên một số sàn tiền số từ đầu tháng 5 với mã XCH. Thời gian đầu, mức giá mỗi đồng đã tăng hơn 2 lần từ 700 USD vào ngày 4/5 lên 1.600 USD . Tuy nhiên, đứng trước sự xuống dốc của toàn thị trường tiền mã hóa, Chia cũng chịu thảm cảnh rớt giá.

Bên cạnh đó, quá ngốn ổ cứng cũng khiến dự án Chia xa rời mục đích "xanh" ban đầu của những người sáng lập.

Theo Zingnews