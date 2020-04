Mới đây, Microsoft đã bổ sung tính năng đổi hình nền tùy chỉnh khi gọi video vào ứng dụng Skype của hãng.

Giờ đây, người dùng đã có thể thay nền video bằng hình nền (backdrop image) bất kỳ mình thích thay vì để hình một căn phòng nhàm chán, hoặc thậm chí bừa bộn như trước đây.

Cách đổi hình nền khi gọi video trên Skype

Tương tự như Zoom, người dùng có thể thay hình nền trong quá trình gọi video hoặc thiết lập hình nền mặc định cho tất cả cuộc gọi.

Cập nhật Skype lên phiên bản mới nhất

Để sử dụng tính năng thay hình nền mới, người dùng cần tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của Skype từ địa chỉ sau. Lưu ý, nếu sử dụng Windows 10, bạn cần chọn tùy chọn Get Skype for Windows, đừng chọn Get Skype for Windows 10 vì tính năng mới vẫn chưa hỗ trợ phiên bản này do một vài lý do.

Cách thay hoặc làm nhòe hình nền trong quá trình gọi video trên Skype

Trước khi có tính năng thay hình nền, Skype đã có tính năng làm nhòe ảnh nền (blur). Để làm nhòe ảnh nền trong quá trình gọi video, bạn rê chuột lên nút hình camera, và chọn Choose Background Effect.

Chọn tùy chọn Blur và Skype sẽ làm nhòe hình nền sau lưng bạn một cách tự động.

Nếu bạn muốn thay hình nền thay vì làm nhòe nó, bạn chọn tùy chọn Add image, sau đó chọn một file ảnh bất kỳ từ thiết bị. Ngay lập tức, Skype sẽ đổi hình nền video thành ảnh nền do bạn chọn.

Để xóa ảnh nền, bạn bấm nút hình chữ X nhỏ nằm ở phía trên góc phải ảnh nền bạn muốn xóa.

Cách thay hoặc làm nhòe hình nền tất cả cuộc gọi video trên Skype

Skype cho phép bạn đặt hiệu ứng hình nền mặc định cho tất cả cuộc gọi video.

Bấm lên nút ảnh đại diện ở phía trên góc trái cửa sổ Skype, và chọn Settings.

Chọn thẻ Audio & Video. Từ cửa sổ hiện ra, bạn có thể chọn Blur để bật hiệu ứng làm nhòe hình nền tất cả cuộc gọi video hoặc bấm nút Add image để đặt hình nền tùy chỉnh mặc định cho tất cả cuộc gọi video.

