Phiên bản hệ điều hành tiếp theo cho iPhone có thể không phải iOS 14.

Hội nghị dành cho lập trình viên của Apple (WWDC 2020) sẽ diễn ra vào ngày 22/6. Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, sự kiện sẽ được tổ chức trực tuyến thay vì quy tụ hàng nghìn lập trình viên đến Mỹ như mọi năm.

iOS 14 sẽ được gọi là iPhoneOS? Ảnh: PhoneArena

Một trong những sản phẩm được mong chờ nhất tại WWDC năm nay chính là iOS 14, phiên bản iOS tiếp theo với loạt tính năng mới, hoạt động ổn định hơn giúp Apple lấy lại hình ảnh khi iOS 13 được xem là một trong những phiên bản iOS nhiều lỗi nhất.

Ngoài những tính năng mới, iOS 14 nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi về tên gọi.

Theo PhoneArena, nguồn tin từ leaker công nghệ nổi tiếng John Prosser ngày 18/6 cho biết hệ điều hành cho iPhone phiên bản mới sẽ được gọi là iPhoneOS chứ không phải iOS.

Thực chất, iPhoneOS là tên gọi cũ bởi Apple đã sử dụng nó cho 3 thế hệ iPhone đầu tiên trước khi đổi tên thành iOS vào năm 2010. Từ đó, iOS được sử dụng cho 3 dòng sản phẩm là iPhone, iPod và iPad. Đến năm 2019, Apple tách iOS cho iPad thành hệ điều hành riêng gọi là iPadOS.

Chưa rõ lý do Apple muốn quay lại dùng tên gọi iPhoneOS. Nhiều suy đoán cho rằng iPhoneOS sẽ đồng bộ hơn với tên gọi những hệ điều hành khác trong hệ sinh thái của Apple. Chúng ta có iPad chạy iPadOS, máy tính Mac chạy macOS, Apple Watch chạy watchOS và Apple TV sử dụng tvOS. Do đó việc đặt tên iPhoneOS cho hệ điều hành iPhone là hoàn toàn hợp lý.

Ý tưởng về những tính năng mới có thể xuất hiện trên iOS 14/iPhoneOS. Ảnh: iPhone Hacks.

Một số tính năng mới được đồn đoán có mặt trên iOS 14/iPhoneOS bao gồm tùy chọn sắp xếp ứng dụng ngoài màn hình chính theo kiểu danh sách, ứng dụng AR mới cho phép đặt camera điện thoại trước một vật thể rồi xem thông tin chi tiết về nó.

Với ứng dụng nhắn tin iMessages, MacRumors cho biết Apple đang thử nghiệm khả năng gỡ tin nhắn tương tự Facebook Messenger. Khi tin nhắn được gỡ, sẽ có thông báo nhỏ đến cả người gửi và người nhận.

Theo The Verifier, các mẫu iPhone sẽ được cập nhật lên iOS 14/iPhoneOS bao gồm 6S, 6S Plus, SE (2016), 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (2020) và iPod touch thế hệ thứ 7.

Không chỉ iOS 14/iPhoneOS và iPadOS 14, Táo khuyết được cho sẽ mang macOS, watchOS và tvOS mới đến WWDC 2020, ngoài ra còn là những sản phẩm phần cứng như máy tính iMac thiết kế mới, tai nghe AirPods Studio và thiết bị tìm đồ AirTags.

Theo Zing