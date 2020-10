Chương trình học có thể tải xuống và xem ngoại tuyến trên thiết bị di động Coursera for Campus giúp các trường đại học phục vụ sinh viên một cách bình đẳng, bao gồm cả những sinh viên có giới hạn về kết nối, băng thông và thiết bị. Theo đại diện Coursera, 70% sinh viên của Coursera for Campus đã sử dụng thiết bị di động cho học tập trong thời gian xảy ra đại dịch. Với phương pháp học ngoại tuyến và di động, sinh viên có thể tải xuống các khóa học, đồng bộ hóa tiến độ và các bài tập trắc nghiệm, ghi chép và đánh dấu những điểm cần nhớ và đồng bộ hóa thời gian biểu… Tất cả được tối ưu hóa để sử dụng ít dữ liệu nhất. Nền tảng này cũng bao gồm các công cụ tương tác ưu tiên kỹ thuật số để tối đa hóa hiệu quả học tập, với các video ngắn, bài tập lập trình trong trình duyệt và các đề án có hướng dẫn để thực hành. Coursera hiện có hơn 466.000 học viên tại Việt Nam. Với Coursera for Campus, các trường đại học tại Việt Nam đã phục vụ hơn 13.800 sinh viên đã đăng ký tham gia trên 137.500 khóa học. Để biết thêm thông tin về từng dịch vụ, truy cập www.coursera.org/campus