iOS 14 sẽ được Apple ra mắt tại hội nghị dành cho lập trình viên WWDC 2020 diễn ra ngày 22/6 sắp tới.

Như thường lệ, không có thông tin gì về iOS 14 được Apple tiết lộ cho đến ngày ra mắt. Tuy nhiên, bản thử nghiệm của iOS 14 được một số người trong ngành có được đã hé lộ vài tính năng mới, khá bất ngờ khi có cả ghi âm cuộc gọi.

Một website Trung Quốc tên IT Home đã đăng ảnh chụp màn hình phần cài đặt "Phone and FaceTime Calls" trên iOS 14 bản thử nghiệm với mục "Enable Audio Call Recording". Mô tả trong ảnh cho thấy tính năng này sẽ "ghi âm toàn bộ cuộc gọi đi và cuộc gọi đến trên thiết bị".

Ảnh chụp màn hình tính năng ghi âm cuộc gọi trên iOS 14. Ảnh: IT Home

Vì nhiều lý do khác nhau mà iOS chưa bao giờ trang bị tính năng ghi âm cuộc gọi, trong khi vài smartphone Android đã có từ lâu. Theo Softpedia, lý do lớn nhất là một số quốc gia xem ghi âm cuộc gọi là bất hợp pháp, và Apple không muốn gặp rắc rối với những quy định này.

Do đó, ảnh chụp màn hình phần ghi âm cuộc gọi trên iOS 14 còn có dòng cảnh báo rằng người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm với những đoạn ghi âm cuộc gọi:

"Bạn thừa nhận và đồng ý trách nhiệm thông báo cho các bên về việc cuộc gọi được ghi âm, cam kết tuân thủ luật pháp trong lúc thực hiện ghi âm cuộc gọi với Audio Call Recording", đoạn cảnh báo ghi rõ.

Trước đây, người dùng iPhone vẫn có thể ghi âm cuộc gọi với một số ứng dụng bên thứ 3, song cách thiết lập chúng khá phức tạp. Việc tích hợp sẵn vào iOS sẽ giúp người dùng thực hiện tính năng này dễ dàng hơn. Do vẫn đang được thử nghiệm, tính năng hoàn toàn có thể bị loại bỏ trên phiên bản chính thức.

Ý tưởng về những tính năng mới có thể xuất hiện trên iOS 14. Ảnh: iPhone Hacks.

Những tính năng mới được đồn đoán có mặt trên iOS 14 còn bao gồm tùy chọn sắp xếp ứng dụng ngoài màn hình chính theo kiểu danh sách, ứng dụng AR mới cho phép đặt camera điện thoại trước một vật thể rồi xem thông tin chi tiết về nó.

Với ứng dụng nhắn tin iMessages, MacRumors cho biết Apple đang thử nghiệm khả năng gỡ tin nhắn tương tự Facebook Messenger. Khi tin nhắn được gỡ, sẽ có thông báo nhỏ đến cả người gửi và người nhận.

Apple sẽ giới thiệu iOS 14 tại hội nghị cho lập trình viên WWDC 2020 diễn ra vào 22/6 sắp tới. Theo The Verifier, các mẫu iPhone sẽ được cập nhật lên iOS 14 bao gồm 6S, 6S Plus, SE (2016), 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (2020) và iPod touch thế hệ thứ 7.

Theo Zing