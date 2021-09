(Dân trí) - Bạn cảm thấy tiếc nuối vì ngày nghỉ lễ 2/9 năm nay không thể đi du lịch vì dịch bệnh? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đi du lịch tại nhà ngay trên chiếc smartphone của mình nhờ vào công nghệ AR.

Dịch bệnh bùng phát, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội… khiến cho việc đi du lịch trong ngày Quốc khánh 2/9 là điều không thể. Nếu cảm thấy buồn chán vì phải ở nhà tránh dịch, bạn vẫn có thể ghé thăm những địa danh nổi tiếng thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality), nhờ ứng dụng Google Arts & Culture.

Google Arts & Culture là ứng dụng được Google thiết kế dành cho những người yêu thích văn hóa và nghệ thuật, muốn tìm hiểu về những tác phẩm nghệ thuật trên thế giới cũng như cập nhật những tin tức, xu hướng về văn hóa và nghệ thuật.

Ngoài tính năng giúp người dùng tìm hiểu về các tác phẩm nghệ thuật, nghệ sĩ hay các nền văn hóa trên toàn cầu, Google Art & Culture còn trang bị tính năng cho phép người dùng có thể khám phá những địa điểm văn hóa và lịch sử nổi tiếng nhờ công nghệ AR, mang đến cho người dùng trải nghiệm giống như họ đang có mặt thực sự tại địa điểm đó, với khả năng thay đổi góc nhìn và giao diện 3D độc đáo trên smartphone.

Ghé thăm nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng Nine Dome ngay từ smartphone nhờ AR:

browser not support iframe.

Ứng dụng có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS, người dùng có thể tìm và tải Google Arts & Culture từ kho ứng dụng CH Play hoặc App Store.

Sau khi cài đặt và kích hoạt ứng dụng Google Arts & Culture, giao diện chính của ứng dụng sẽ có ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể nhấn vào nút "Translate with Google" để dịch nội dung trên ứng dụng sang tiếng Việt.

Google Arts & Culture là ứng dụng với mục đích cho phép người dùng có thể khám phá và tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật từ các bảo tàng và các địa danh nổi tiếng trên khắp thế giới, do vậy trên giao diện của ứng dụng sẽ liệt kê về những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, thông tin về những môn nghệ thuật trên thế giới. Người dùng có thể tham quan toàn cảnh các bảo tàng cũng như những địa danh nổi tiếng ngay trên màn hình thiết bị di động của mình, do đó bạn có thể khám phá những địa điểm mà mình chưa từng được đặt chân đến.

Để sử dụng chức năng khám phá các địa danh hoặc các tác phẩm nghệ thuật bằng công nghệ AR, từ giao diện chính của ứng dụng, bạn nhấn vào biểu tượng tìm kiếm ở góc trên bên phải, sau đó tìm kiếm với cụm từ "Meet our ancestors".

Tại giao diện hiện ra tiếp theo, kéo xuống dưới và tìm đến mục "Closed to the public, open in AR", sau đó nhấn vào nút "Take a walk on the wild side".

Để sử dụng chức năng này, bạn phải nhấn nút "Cho phép" để cấp quyền cho ứng dụng có thể sử dụng chức năng camera và micro trên smartphone để hiển thị giao diện AR (thực tế ảo tăng cường).

Bước tiếp theo, bạn hướng camera của smartphone lên một bề mặt phẳng và rộng, có thể là nền nhà, để ứng dụng có thể dựa vào bề mặt này và dựng nên một mô hình 3D cho công trình kiến trúc mà bạn muốn ghé thăm.

Tại mục "Download to view" ở bên dưới, ứng dụng sẽ cung cấp danh sách các công trình kiến trúc để người dùng có thể tải về và tham quan trên ứng dụng bằng công nghệ AR, bao gồm các công trình nổi tiếng như hang Chauvet (hang động tại Pháp với hơn 1.000 bức họa độc đáo của người tiền sử), nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng Nine Dome (Bangladesh), các tác phẩm của họa sĩ tài năng Johannes Vermeer hay Bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng Getty (Mỹ)... bạn có thể nhấn vào một trong các công trình này để tải về smartphone của mình.

Chẳng hạn ở đây bạn là một người yêu thích hội họa, bạn có thể chọn và nhấn nút Download để tải "Meet Vermeer" để tải về phòng triển lãm tranh của họa sĩ Johannes Vermeer.

Lưu ý: trong trường hợp sử dụng kết nối mạng Wi-Fi khiến tốc độ tải dữ liệu bị chậm, bạn có thể chuyển qua sử dụng mạng di động 4G để tải các công trình kiến trúc này về để xem trên thiết bị dưới dạng 3D.

Sau khi quá trình tải về kết thúc, bạn hướng camera của smartphone lên một bề mặt phẳng, sau đó nhấn vào công trình kiến trúc mà bạn vừa tải về rồi chọn "Enter", lập tức ứng dụng sẽ tạo ra một mô hình 3D ngay trên giao diện chính của mình.

Bây giờ, bạn có thể cầm smartphone và xoay theo bất kỳ hướng nào mà mình muốn, giao diện của ứng dụng cũng sẽ thay đổi góc nhìn theo hướng xoay smartphone của bạn. Bạn có thể sử dụng tay lướt trên màn hình smartphone để thay đổi góc nhìn, vuốt tay để thay đổi hướng di chuyển... giúp bạn có thể khám phá các địa điểm ngay trên ứng dụng, như thể bạn đang ghé thăm địa điểm đó thực sự.

Trải nghiệm phòng tranh của họa sĩ Johannes Vermeer trên smartphone nhờ AR:

browser not support iframe.

Với sự giúp đỡ của ứng dụng Google Arts & Culture, người dùng có thể ghé thăm các địa danh nổi tiếng bằng công nghệ AR ngay tại nhà của mình. Trong tương lai nhiều khả năng Google sẽ còn tiếp tục bổ sung thêm những địa điểm mới, những công trình kiến trúc và văn hóa nổi tiếng vào ứng dụng của mình để người dùng có thể khám phá thông qua Google Arts & Culture bằng công nghệ AR.

Tham quan phòng triển lãm với các bức tranh nổi tiếng nhờ công nghệ AR:

browser not support iframe.

Ngoài việc khám phá các địa danh, Google Arts & Culture còn cho phép người dùng khám phá các tác phẩm nghệ thuật, tìm hiểu về các nền văn hóa trên khắp thế giới, giúp mở mang vốn kiến thức của bản thân, và cũng là một cách để thư giãn trong những ngày giãn cách xã hội.

Theo Dantri