Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao Siba (Siba Group) vừa khởi động dự án giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp RISE with SAP bao gồm các quy trình chuẩn cho ngành cơ khí công nghệ cao.

Đây là dự án chuyển đổi số quy mô lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao Siba, đồng thời là một trong các dự án chuyển đổi số đầu tiên trong lĩnh vực cơ khí công nghệ cao, được chính thức công bố trong những ngày cuối năm 2021.

Với quy mô ngày càng mở rộng, Ban lãnh đạo Siba Group nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản lý và vận hành các dự án - vốn là quy trình then chốt trong ngành cơ khí công nghệ cao.

Ông Nguyễn Văn Đức - Giám đốc điều hành cho biết: “Điều này đã thôi thúc chúng tôi thay thế toàn bộ hệ thống nghiệp vụ hiện tại bằng giải pháp RISE with SAP - giải pháp tích hợp đầy đủ các quy trình chuẩn của ngành cơ khí công nghệ cao - đã được triển khai thành công tại rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu trên toàn cầu. Bằng việc hợp nhất toàn bộ hoạt động của công ty vào một hệ thống duy nhất, chúng tôi tin rằng Siba Group sẽ rút ngắn thời gian triển khai nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dự án, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, việc chuyển đổi số trên nền tảng SAP còn giúp chúng tôi sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới với chiến lược mở rộng quy mô hoạt động, đưa các dự án với chất lượng hàng đầu Việt Nam”.

Dịch vụ chuyển đổi số toàn diện RISE with SAP là gói dịch vụ giúp các doanh nghiệp đạt được hiệu quả số hóa thông tin và thời gian chuyển đổi linh hoạt, đồng thời thúc đẩy trải nghiệm chuyển đổi số trọn vẹn với một hợp đồng dịch vụ. Với việc triển khai RISE with SAP, doanh nghiệp có thể truy cập thông tin chính xác và kịp thời cùng với các báo cáo phân tích giúp nâng cao hiệu quả vận hành đặc biệt trong bối cảnh đại dịch. RISE with SAP giúp các doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng các giải pháp trên nền điện toán đám mây với các thông lệ, quy trình chuẩn theo đặc thù ngành được đúc kết từ kinh nghiệm quản trị của các doanh nghiệp lớn cùng ngành trên toàn thế giới.

Ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng Giám đốc SAP Việt Nam cho biết: “Việc ứng dụng RISE with SAP sẽ hỗ trợ Siba thực hiện hành trình chuyển đổi số một cách linh hoạt theo bối cảnh phù hợp với doanh nghiệp mình. Cách tiếp cận này cũng sẽ rút ngắn thời gian và tối ưu hoá các nguồn lực trong quá trình triển khai cũng như sau khi đưa vào vận hành. Khi việc triển khai được hoàn tất và hệ thống SAP S/4HANA được đưa vào sử dụng, các thông tin chi tiết và tổng hợp sẽ luôn được cập nhật kịp thời, chính xác, giúp ban lãnh đạo ra quyết định và điều hành doanh nghiệp một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn. Từ đó, Siba Group sẽ nâng cao hiệu suất vận hành, tăng hiệu quả hợp tác với đối tác, góp phần xây dựng các sản phẩm chất lượng vượt trội đáp ứng mọi mong đợi của người tiêu dùng trong nước và quốc tế”.

Ông Colin Lian, Phó Chủ tịch Abeo International - đối tác triển khai dự án, khẳng định: “Sự cam kết của lãnh đạo Siba Group vào dự án thể hiện quyết tâm và là bước tiến mạnh mẽ của Siba Group trong hành trình chuyển đổi số này. Mục tiêu cuối cùng là có một nền tảng cho sự đổi mới trong tương lai gần”.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí công nghệ cao Siba là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, phát triển trên nền tảng ngành cơ khí chế tạo, xây dựng, phục vụ cho các lĩnh vực sản phẩm: Nhà kèo thép; Nông nghiệp/Năng lượng; Môi trường; Công nghiệp; Sản phẩm tiêu dùng. Mạng lưới kinh doanh của Siba Group trải dài khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Ý, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Myanmar, Guiné-Bissau, Tanzania,… Để đáp ứng được nhu cầu thị trường và yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng cao Siba Group liên tục đổi mới, đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị máy móc đến từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu, phục vụ tối đa cho lĩnh vực sản xuất chế tạo cơ khí. Với phương châm không ngừng sáng tạo và luôn đặt mục tiêu “Tất cả vì lợi ích khách hàng”, Siba Group cam kết trở thành đối tác tin cậy, nhà cung cấp sản phẩm đạt chất lượng cao cùng giá thành cạnh tranh. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên tạo ra giá trị mới cho khách hàng, đối tác và toàn xã hội. Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://siba.com.vn/

Lệ Thanh