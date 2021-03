Năm 2006, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cho xuất bản Tạp chí An toàn thông tin (ATTT) để tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho các cấp lãnh đạo và người dùng mạng.

Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển (17/3/2006 – 17/3/2021) Tạp chí ATTT đã trở thành cơ quan báo chí chuyên ngành uy tín trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin.

Từ một ấn phẩm in ban đầu, đến nay Tạp chí đã có nhiều loại hình ấn phẩm khác nhau: Ấn phẩm An toàn thông tin bản in, Trang thông tin điện tử (www.antoanthongtin.vn), Ấn phẩm khoa học - công nghệ trong lĩnh vực ATTT (www.isj.vn) và Ấn phẩm Cơ yếu Việt Nam.

Các ấn phẩm nổi bật của Tạp chí An toàn thông tin.

Trước yêu cầu truyền thông trên môi trường mạng Internet, năm 2013, Tạp chí ATTT đã mở rộng trang thông tin điện tử với nhiều chuyên đề, chuyên mục về an toàn, bảo mật thông tin, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau. Hàng nghìn tin, bài với nội dung và hình thức thể hiện phong phú, hiện đại đã được đăng trên trang tin điện tử của Tạp chí.

Đặc biệt, với việc xuất bản bản tin video từ năm 2018 và tổ chức tọa đàm trực tuyến với các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực, trang tin điện tử của Tạp chí ATTT đã cung cấp cho độc giả hình thức tiếp cận mới hiệu quả và hiện đại.

Thiếu tướng Trần Nguyên Bình, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cùng Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn nhấn nút khai trương trang thông tin điện tử Tạp chí ATTT. (Ảnh chụp tháng 6/2013)

Để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu - phát triển và đào tạo nhân lực chất lượng cao, năm 2015, Tạp chí đã xuất bản ấn phẩm Khoa học - Công nghệ trong lĩnh vực ATTT bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đây là ấn phẩm mang tính học thuật cao, được liệt kê trong danh mục tính điểm khoa học của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Từ năm 2019, ấn phẩm Khoa học - Công nghệ trong lĩnh vực ATTT đã được xuất bản online và thu hút nhiều tác giả, nhà phản biện là các nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Ấn phẩm này đang hỗ trợ đắc lực cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ chủ trương xây dựng hệ sinh thái an toàn mạng Make in Vietnam.

Hiện Tạp chí ATTT đang chủ động bám sát tình hình xây dựng chính phủ điện tử, chương trình chuyển đổi số quốc gia với các ấn phẩm, chuyên đề như:

Đảm bảo an toàn thông tin trong mùa dịch COVID-19; triển khai Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; triển khai chữ ký số chuyên dùng chính phủ; các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong xây dựng chính phủ điện tử, cổng dịch vụ công...

Một buổi làm việc tại phòng ghi hình của Tạp chí. (Trung tướng Đặng Vũ Sơn, nguyên Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ngồi thứ 2 từ phải sang, Thiếu tướng Lê Xuân Trưởng, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ngồi ngoài cùng bên phải)

Trong đó, chuyên đề Kỹ năng an toàn thông tin với chuỗi tin bài hướng dẫn các thao tác đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng thu hút số lượt truy cập cao và được đông đảo bạn đọc đón nhận.

Là cơ quan báo chí chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam, Tạp chí ATTT đang nỗ lực phát triển và hội nhập với hoạt động báo chí trong khu vực và quốc tế theo xu thế của truyền thông hiện đại.

Sứ mệnh của tờ Tạp chí này là đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin và đông đảo bạn đọc để xây dựng môi trường mạng Việt Nam an toàn, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia.