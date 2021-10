Solve For Tomorrow là cuộc thi do Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 nhằm khuyến khích các em lứa tuổi 12 - 18 ứng dụng công nghệ vào trong thực tiễn để đưa ra giải pháp giải quyết những vấn đề của địa phương. Ngoài tính chất của một cuộc thi, Solve for Tomorrow còn là nền tảng cung cấp các kiến thức và kỹ năng mềm bao gồm: Tư duy thiết kế (Design Thinking); Kỹ năng Giải quyết vấn đề (Problem-solving), Kỹ năng quản lý dự án (Project Management), Kỹ năng Quản lý thời gian (Time Management), Kỹ năng Tư duy sáng tạo (Creative Thinking), Kỹ năng Làm việc nhóm (Teamwork) và Kỹ năng Thuyết trình (Presentation) và Phương pháp Nghiên cứu (Research Method) nhằm giúp cho giáo viên và học sinh nâng cao khả năng nghiên cứu, phác thảo ý tưởng và trình bày các dự án khoa học.