CEO Tim Cook của Apple: “Tôi nghĩ mọi người có quyền lựa chọn hôm nay. Nếu bạn muốn tải xuống ứng dụng từ bên ngoài, bạn có thể mua một smartphone Android"

Trong nhận xét của mình mới đây, ông Cook cho biết những người dùng muốn tải ứng dụng “từ bên ngoài” (không phải từ App Store) nên cân nhắc mua một thiết bị Android thay vì iPhone. Ông cũng cho biết thêm rằng iPhone dựa trên sự bảo mật và quyền riêng tư tối đa.

Thông báo được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook trên tờ The New York Times. Tại hội nghị, ông Cook lưu ý rằng hiện tại người dùng có sự lựa chọn giữa một nền tảng an toàn và bảo mật (iOS) hoặc một hệ sinh thái cho phép tải xuống các ứng dụng “từ bên ngoài” (Android).

Ông Cook đã so sánh khả năng tải ứng dụng “từ bên ngoài” với một chiếc ô tô được bán ra thị trường mà không có túi khí hoặc dây an toàn. Ông nhấn mạnh rằng điều đó sẽ là “quá rủi ro” cho người dùng.

“Tôi nghĩ mọi người có quyền lựa chọn hôm nay. Nếu bạn muốn tải xuống ứng dụng từ bên ngoài, bạn có thể mua một smartphone Android. Sự lựa chọn này có sẵn khi bạn đến cửa hàng của nhà mạng. Nếu điều này quan trọng đối với bạn thì bạn nên mua một chiếc điện thoại Android. Theo quan điểm của chúng tôi, điều đó giống như là một nhà sản xuất ô tô bán ra chiếc xe không lắp túi khí và dây an toàn trong xe. Ngày nay, nhà sản xuất ô tô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm một cái gì đó như thế vì quá rủi ro. Vì vậy, một điện thoại sẽ không phải là một chiếc iPhone nếu thiết bị đó không cung cấp sự bảo mật và quyền riêng tư tối đa”, ông Cook cho biết.

Theo VOV/Gadgettendency