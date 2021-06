Vào những đêm siêu trăng, kích thước của Mặt Trăng sẽ lớn và sáng hơn thông thường do có vị trí ở rất gần Trái Đất.

Trong tối và đêm nay (24/6), người dân trên cả nước sẽ có cơ hội được ngắm nhìn siêu trăng. Đây là một hiện tượng thiên nhiên xảy ra vào những ngày Trăng tròn trùng với thời điểm cận địa. Đó là những điểm trên quỹ đạo của Mặt Trăng có khoảng cách gần với Trái Đất.

Khi hiện tượng này xảy ra, kích thước biểu kiến của Mặt Trăng to hơn so với thông thường khi được quan sát từ Trái Đất. Đó là lý do hiện tượng này được biết đến với tên gọi siêu trăng.

Siêu trăng hồi đầu năm nay tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Từ xa xưa, đã có nhiều câu chuyện khác nhau được lưu truyền về nguồn gốc và tác động của siêu trăng. Theo các nền văn minh cổ xưa, do Mặt Trăng có liên hệ trực tiếp với hiện tượng thủy triều, thời điểm siêu trăng xảy ra được đồn đoán có thể đi kèm với những nguy cơ gia tăng của các sự kiện cực đoan như động đất, núi lửa. Tuy vậy, với kiến thức thiên văn học ngày nay, những nghi ngờ đó giờ đây trở thành những lời đồn đoán vô căn cứ.

Ở thời điểm diễn ra siêu trăng, Mặt Trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với thông thường khi quan sát từ Trái Đất.

Tại khu vực châu Mỹ, những bộ lạc thổ dân bản địa thường gọi pha trăng tròn này là “Trăng dâu”. Nguyên do bởi đây là khoảnh khắc báo hiệu thời điểm thu hoạch quả chín. Ở một số nơi khác, pha trăng này còn được biết đến với tên gọi “Trăng hoa hồng” và “Trăng mật”.

Đây là siêu trăng thứ 3 và cũng là siêu trăng cuối cùng có thể chứng kiến trong năm 2021. Trong trường hợp thời tiết tốt và tầm nhìn thông thoáng, hiện tượng này hoàn toàn có thể quan sát chỉ với mắt thường.

Trọng Đạt