Ứng dụng Đo nồng độ cồn trong máu VN-MB là sản phẩm do một nhóm thiện nguyện xây dựng với mong muốn tạo ra một sản phẩm giúp nâng cao nhận thức về tác hại của bia rượu, góp phần giảm tai nạn giao thông.

Ứng dụng đo nồng độ cồn qua điện thoại

Ứng dụng có một số tính năng đơn giản mà thiết thực như cảnh báo tác hại tới sức khỏe người dùng theo giới tính, thể trạng, độ và lượng rượu đã uống vào người. Các thông tin cảnh báo ngắn gọn nhưng hữu ích như khả năng mất kiểm soát, hạn chế tầm nhìn, không kiểm soát được hành vi… Bên cạnh đó thông tin về độ cồn trong máu, trong khí thở, thời gian cồn còn trong máu và mức xử phạt tương ứng với độ cồn trong máu giúp người dùng có thể ra quyết định được về việc có nên tiếp tục tham gia giao thông sau khi uống rượu hay không.

Chia sẻ lý do phát triển ứng dụng này, ông Cao Văn Chính - một trong 3 thành viên trong nhóm thiện nguyện cho biết: “Hàng năm chúng ta chứng kiến hàng ngàn vụ tai nạn giao thông thương tâm do say rượu gây ra, nhiều gia đình mất đi người thân vĩnh viễn chỉ vì thiếu hiểu biết về tác hại khi uống rượu. Chúng tôi muốn thông qua ứng dụng này đưa thông tin hữu ích nhanh nhất tới cộng đồng về tác hại của bia rượu cũng như những thiệt hại về sức khỏe, kinh tế gia đình khi người dùng uống rượu và vi phạm các quy định của pháp luật, đặc biệt là vi phạm Nghị định 100 mới được ban hành”.

Ông Chính cũng chia sẻ đây là phiên bản đầu tiên, dựa trên góp ý và phản hồi của cộng đồng. Ông cùng nhóm thiện nguyện sẽ phát triển phiên bản tiếp theo với nhiều tính năng hữu ích như: Kết nối ứng dụng với thiết bị thổi thông qua cổng giao tiếp trên điện thoại, kết nối ứng dụng với bác sỹ, taxi để trợ giúp người dùng khi cần.

Do đây là hoạt động thiện nguyện nên Ứng dụng được tải sử dụng miễn phí và không có quảng cáo.

Tải ứng dụng tại Tại đây

Thế Định