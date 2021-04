Tại talkshow định hướng nghề nghiệp “AI vs Blockchain: Who would win” cho cộng đồng công nghệ tại Hà Nội, các chuyên gia đầu ngành cho biết xu hướng hội tụ tất yếu của AI và Blockchain sẽ làm thay đổi mọi mặt đời sống con người.

Talkshow định hướng nghề nghiệp trong ngành AI & Blockchain này đã đem đến bức tranh toàn cảnh về 2 công nghệ AI & Blockchain tại Việt Nam.

Ngoài việc cập nhật những xu hướng mới nhất như công nghệ NFT, AIoT (trí tuệ nhân tạo vạn vật), các chuyên gia đã đem đến cái nhìn khoa học đúng đắn về công nghệ AI & Blockchain qua các phần thuyết giảng: giải mã trí tuệ nhân tạo và ứng dụng, xu hướng Cloud Computing, Blockchain 101; đồng thời giải đáp các thắc mắc về lộ trình phát triển sự nghiệp trong ngành AI & Blockchain.

Sự kiện được tổ chức bởi công ty cổ phần Edsolabs, Blockchain Developer Asia và Softline Việt Nam, đồng hành bởi Microsoft.

Toàn cảnh talkshow “AI vs Blockchain: Who would win”

‘Mùa xuân’ của AI đang đến

Cả AI & Blockchain tại Việt Nam đang ở giai đoạn khởi đầu, theo TS. Trần Quốc Long - Chủ nhiệm bộ môn Khoa học máy tính trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội: “Mảnh đất AI & Blockchain vẫn còn hoang sơ và có nhiều điều thú vị chờ được khai phá”.

Mặc dù ra đời trước Blockchain hơn 1/2 thế kỷ, AI vừa mới trải qua “mùa đông” AI (1970 - 1990) bởi sự kỳ vọng quá mức dẫn đến sụp đổ niềm tin của giới đầu tư đối với sự tiến bộ của công nghệ này.

Hiện tại, AI đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Các chuyên gia khẳng định rằng, “mùa xuân” của AI đang đến nhờ xu hướng chuyển đổi số, năng lực tính toán tiến bộ vượt bậc và sự xuất hiện của những bộ dữ liệu lớn.

Diễn giả Trần Quốc Long - Chủ nhiệm bộ môn Khoa học Máy tính, ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội

Blockchain - công nghệ đảm bảo độ tin cậy dữ liệu

Là chuyên gia uy tín đầu ngành về AI & Blockchain, TS. Đặng Minh Tuấn chia sẻ: “Blockchain không là công nghệ lưu trữ phân tán hay ngang hàng duy nhất. Tuy nhiên, trước Blockchain, chưa có công nghệ nào đảm bảo được độ tin cậy của dữ liệu. Trong thế giới hiện đại, dữ liệu là động lực của chuyển đổi số, của AI. Nếu dữ liệu không chính xác thì các công nghệ khác cũng không có ý nghĩa”.

Nhờ chia sẻ dữ liệu minh bạch và có tính bảo mật cao, tiết kiệm chi phí và xác thực tin cậy... công nghệ này là một trong những xu hướng đột phá, được ứng dụng ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

TS. Đặng Minh Tuấn - Viện trưởng Viện nghiên cứu Blockchain QNET

Nhận định về Blockchain tại Việt Nam, ông Adam Christopher Chaplin - CEO Defi For You Vietnam cho rằng đây là thời điểm “vàng” để đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ chuỗi khối. Là một chuyên gia cryptocurrency và nhà đầu tư vào các dự án ứng dụng Blockchain trong 7 năm qua, ông Adam khẳng định trong 2 thập kỷ tới, Blockchain sẽ là từ khóa quan trọng trong giới công nghệ.

Các diễn giả và khách mời trong phần Q&A

Xây dựng đội ngũ nhân lực AI & Blockchain chất lượng tại Việt Nam

Chuỗi talkshow “AI vs Blockchain: Who would win” do công ty cổ phần Edsolabs và Blockchain Developer Asia tổ chức với mục tiêu phổ biến kiến thức mới và định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ. Dự kiến talkshow tiếp theo sẽ được tổ chức tại ĐH Giao thông Vận tải vào đầu tháng 5/2021.

“Tôi mong muốn những sự kiện như thế này sẽ được đón nhận bởi cộng đồng công nghệ và góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực AI & Blockchain chất lượng tại Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam được biết đến là địa điểm lý tưởng cho nguồn nhân lực outsourcing. Tuy nhiên, lý tưởng của chúng tôi là cùng nhau chúng ta tạo ra những dự án ứng dụng AI & Blockchain Make in Vietnam, bằng chính đội ngũ nhân sự chất lượng Vietnamese”, ông Nguyễn Văn Công, CEO của Edsolabs chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Công - CEO Edsolabs và Blockchain Developer Asia

Ngoài chuỗi talkshow này, Edsolabs đang triển khai chương trình Cử nhân sáng giá Edsolabs 2021, mang đến cơ hội đào tạo miễn phí các khóa học AI Engineer, Blockchain Developer và Data Engineer cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp trong vòng 3 năm trở lại đây.

Sau khi hoàn tất khóa học và thực tập tại công ty, sinh viên sẽ trở thành nhân viên chính thức với mức lương khởi điểm hấp dẫn lên đến 10.000 USD/năm.

Edso Labs là công ty công nghệ được thành lập vào năm 2018, hướng đến việc cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho các doanh nghiệp thuộc đa dạng các ngành nghề. Với xuất phát điểm khiêm tốn và trải qua nhiều thách thức, Edso Labs phát triển từ đội ngũ với 15 nhân sự lên 250 trong vòng 3 năm.

Thông tin liên hệ: Website: https://edsolabs.com/ Hotline: 02466737978 Trụ sở: số 9 ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vĩnh Phú