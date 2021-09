Ngày 28/9, Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau cho biết, quyết định của Canada về việc có cấm thiết bị 5G của Huawei trong các mạng viễn thông hay không sẽ được đưa ra trong vài tuần tới.

Liên quan đến vấn đề cấm thiết bị 5G trong mạng viễn thông, chính phủ Canada đã xem xét trong khoảng ba năm qua, bắt đầu từ khi vụ việc bắt giữ Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu của Huawei vào năm 2018.

Canada xem xét cấm thiết bị 5G của Huawei

Tuy nhiên, vào tuần trước bà Mạnh Vãn Chu đã được trả tự do về Trung Quốc sau gần 3 năm bị quản thúc tại gia ở thành phố Vancouver của Canada.

Vài giờ sau khi bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do về Trung Quốc, hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor, những người bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ vào năm 2018 vì bị buộc tội gián điệp cũng được trả tự do và trở về Canada vào ngày 25/9.

Trước đó, Mỹ đã thúc ép các đồng minh của mình, đặc biệt là các quốc gia trong liên minh tình báo Five Eyes cấm Huawei tham gia vào mạng di động thế hệ tiếp theo 5G với lý do thiết bị này có thể làm nguy hại đến an ninh thông tin. Canada là thành viên trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes, bao gồm Canada, Mỹ, Anh, Úc và New Zealand.

Cho đến thời điểm hiện tại, Canada cho biết họ đang chờ báo cáo từ các cơ quan tình báo của mình để đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, các nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Canada đã chặn Huawei một cách hiệu quả nhưng không muốn công khai vì sợ làm tổn hại đến vận mệnh của hai người bị bắt giữ.

“Chúng tôi tiếp tục cân nhắc và xem xét các lựa chọn khác nhau, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ đưa ra thông báo trong những tuần tới”, Thủ tướng Trudeau nói với các phóng viên khi được hỏi về quyết định về vấn đề Huawei.

Vào tháng 6 năm ngoái, nhà mạng di động Bell Canada và đối thủ Telus Corp, hai trong số các nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất của Canada, đã hợp tác với nhà cung cấp thiết bị viễn thông Ericsson của Thụy Điển và Nokia của Phần Lan để xây dựng mạng thông tin di động 5G, loại bỏ thiết bị của Huawei trong các dự án triển khai mặc dù các mạng 4G của họ đang sử dụng thiết bị của của Huawei.

Thủ tướng Trudeau cho biết thêm: “Chúng tôi thấy rằng nhiều công ty viễn thông của Canada đã bắt đầu loại bỏ thiết bị Huawei khỏi mạng viễn thông của họ”.

Tuy nhiên, quyết định của Canada về vấn đề Huawei khó có thể được đưa ra trước khi nước này thành lập chính phủ mới. Dự kiến, ông Trudeau sẽ tuyên thệ trong Nội các mới của mình vào tháng 10 tới.

