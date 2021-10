Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ thu hồi giấy phép hoạt động của hãng viễn thông Trung Quốc China Telecom tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

Ngày 26/10, Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) đã bỏ phiếu thu hồi giấy phép hoạt động của hãng viễn thông Trung Quốc China Telecom tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

Công ty viễn thông Trung Quốc China Telecom chi nhánh tại Mỹ có 60 ngày hoàn tất việc ngừng hoạt động. (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả bỏ phiếu, China Telecom Americas có 60 ngày để hoàn tất việc ngừng cung cấp dịch vụ tại Mỹ.

China Telecom, công ty viễn thông lớn nhất Trung Quốc, đã được ủy quyền cung cấp dịch vụ viễn thông gần 20 năm tại Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 4/2020, viện dẫn lý do an ninh quốc gia, FCC đã cảnh báo có thể đóng cửa 3 công ty viễn thông Trung Quốc hoạt động tại Mỹ, bao gồm China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp và công ty con ComNet LLC. Các công ty này bị cho là do quân đội Trung Quốc sở hữu, kiểm soát.

Đến ngày 1/1/2021, Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thông báo bắt đầu tiến trình hủy niêm yết 3 công ty viễn thông trên.

Theo Baoquocte/Reuters