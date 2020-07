Tập đoàn viễn thông Vodafone của Anh mới đây đã kêu gọi chính phủ hủy bỏ cuộc đấu giá phổ tần dành cho 5G sắp tới, sau khi chính phủ Anh đưa ra quyết định cấm sử dụng thiết bị Huawei trong các mạng 5G.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc điều hành Vodafone - Nick Jeffrey cho biết, các nhà khai thác di động được yêu cầu loại bỏ thiết bị của Huawei ra khỏi mạng di động của họ sẽ phải sử dụng các nguồn tài chính mà dự kiến dành cho cuộc đấu giá phổ tần 5G sắp tới để thay thế thiết bị mới.

Trước đó, vào ngày 14/7, chính phủ Anh đã đưa ra tuyên bố yêu cầu các nhà mạng di động của Anh phải loại bỏ hoàn toàn thiết bị của Huawei ra khỏi các mạng di động vào cuối năm 2027. Chính phủ cũng xác nhận rằng họ cũng sẽ thực hiện lệnh cấm hoàn toàn việc mua thiết bị Huawei mới cho mạng 5G bắt đầu từ năm tới.

Quyết định này của chính phủ có thể làm chậm việc triển khai các mạng 5G ở Anh tới 3 năm và tiêu tốn thêm 2 tỷ bảng Anh (khoảng 2,5 tỷ USD) để chi phí bổ sung cho các nhà khai thác trong việc thay thế thiết bị.

Logo tập đoàn viễn thông Vodafone

Xuất phát từ quyết định của chính phủ Anh, nhà mạng Vodafone đang đề xuất cho phép các nhà khai thác di động có thể nhận được một phần của phổ tần 5G để đổi lại giá khởi điểm, điều này sẽ dẫn đến đầu tư thấp hơn trong việc mua lại phổ tần số 5G. Vodafone cho rằng điều này sẽ giúp bù đắp chi phí loại bỏ thiết bị Huawei khỏi các mạng hiện có.

Vào tháng 3 vừa qua, cơ quan quản lý viễn thông của Anh (Ofcom) tuyên bố rằng họ đã hoàn thiện các quy tắc cho phiên đấu giá phổ tần số sắp tới, cụ thể sẽ đưa ra đấu giá 80 MHz ở băng tần 700 MHz và 120 MHz ở băng tần 3,6-3,8 GHz.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra trong 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn quan trọng, ở giai đoạn này các công ty viễn thông sẽ đấu thầu một số khối phổ tần riêng biệt nhằm xác định lượng phổ tần mà họ nhận được.

Khi đã xác định được mỗi công ty đã giành được bao nhiêu khối phổ tần, cuộc đấu giá chuyển sang giai đoạn thứ hai, được gọi là giai đoạn ấn định. Ở đây, các công ty trúng thầu trong giai đoạn đầu sẽ đấu thầu lại nhưng lần này để xác định phổ tần số cụ thể mà họ sẽ được phân bổ.

Tuy nhiên, Ofcom cũng cho biết, những nhà khai thác chiến thắng trong cuộc đấu giá băng tần số từ 3,6-3,8 GHz sẽ có thể tự thương lượng với nhau về vị trí của họ trong băng tần để tạo cơ hội cho các nhà khai thác có các khối phổ tần 5G liên tục.

Ofcom tuyên bố họ đang tìm cách duy trì sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường bằng cách áp mức trần 37% trên phổ tần có sẵn cho bất kỳ một công ty nào. Giới hạn 37% đối với việc nắm giữ phổ tần tổng thể có tác dụng hạn chế các công ty di động hiện tại chiếm một lượng phổ tần quá lớn.

Với quy định đưa ra như trên thì mỗi nhà mạng như BT và EE sẽ có thể giành được 120 MHz, trong khi nhà mạng Three và Vodafone sẽ có thể giành được tương ứng là 185 MHz và 190 MHz. Còn nhà mạng O2 sẽ không bị giới hạn bởi quy định đưa ra do việc nắm giữ phổ hiện tại của nó ít hơn nhiều so với các nhà mạng khác.

Phan Văn Hòa(theo Rcrwireless)