Theo The Telegraph, nhà mạng di động Vodafone của Anh đã viết thư cho chính phủ kêu gọi thực hiện việc bán đấu giá phổ tần 5G theo kế hoạch đã định, cho dù trước đó chính phủ Anh đã quyết định hoãn phiên đấu giá này do Covid-19.

Nhà khai thác mạng di động Vodafone đã viết thư cho Bộ trưởng Văn hóa, Oliver Dowden và các đối thủ trong ngành di động đề nghị rằng phổ tần số 5G này nên được phân bổ công bằng cho bốn nhà mạng di động của quốc gia với mức giá khởi điểm. Họ cho rằng, các tần số 5G này được cấp càng sớm càng tốt để đảm bảo rằng các mạng di động có đủ dung lượng để giữ cho mọi người kết nối trong cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Nhà mạng di động Anh đề nghị chính phủ cấp thêm phổ tần 5G do Covid-19

Phổ tần số được đem ra đấu giá lần này sẽ cho phép các nhà khai thác di động cải thiện cả phạm vi phủ sóng và dung lượng của các dịch vụ 5G mới. Dự kiến, cuộc đấu giá sẽ thu về cho chính phủ hơn 1 tỷ bảng Anh (1,23 tỷ USD).

Trước đó, các cơ quan quản lý ở Pháp, Tây Ban Nha, Áo và Bồ Đào Nha cũng đã ra thông báo hoãn đấu giá phổ tần dành cho mạng 5G do đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tháng trước, Cơ quan quản lý viễn thông Anh (Ofcom) đã hoàn thiện các quy tắc cho việc bán đấu giá phổ tần ở các băng tần 700 MHz và băng tần từ 3,6 GHz đến 3,8 GHz, với mục đích thúc đẩy triển khai công nghệ 5G trên toàn quốc.

Ofcom cho biết trong một bản phát hành rằng, họ có kế hoạch phát hành một lượng phổ tần 80 MHz trong băng tần 700 MHz, sau khi hoàn thành chương trình kéo dài 4 năm để giải phóng băng tần sử dụng hiện tại cho truyền hình số mặt đất và micro không dây. Bên cạnh đó, họ cũng phát hành lượng phổ tần 120 MHz trong băng tần 3,6 GHz – 3,8 GHz.

Ofcom lưu ý rằng, phổ tần trong băng tần 700 MHz là lý tưởng để cung cấp vùng phủ sóng di động chất lượng tốt cho cả trong nhà và cho một khu vực rộng lớn.

Ofcom cũng cho biết với lượng phổ tần bổ sung lần này sẽ tăng tổng lượng phổ tần có sẵn cho các dịch vụ di động ở Anh thêm 18%.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra trong 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn quan trọng, ở giai đoạn này các công ty viễn thông sẽ đấu thầu một số khối phổ tần riêng biệt nhằm xác định lượng phổ tần mà họ nhận được.

Khi đã xác định được mỗi công ty đã giành được bao nhiêu khối phổ tần, cuộc đấu giá chuyển sang giai đoạn thứ hai, được gọi là giai đoạn ấn định. Ở đây, các công ty trúng thầu trong giai đoạn đầu sẽ đấu thầu lại nhưng lần này để xác định phổ tần số cụ thể mà họ sẽ được phân bổ.

Ofcom tuyên bố họ đang tìm cách duy trì sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường bằng cách áp mức trần 37% trên phổ tần có sẵn cho bất kỳ một công ty nào. Giới hạn 37% đối với việc nắm giữ phổ tần tổng thể có tác dụng hạn chế các công ty di động hiện tại chiếm một lượng phổ tần quá lớn.

Với quy định đưa ra như trên thì mỗi nhà mạng như BT và EE sẽ có thể giành được 120 MHz, trong khi nhà mạng Three và Vodafone sẽ có thể giành được tương ứng là 185 MHz và 190 MHz. Còn nhà mạng O2 sẽ không bị giới hạn bởi quy định đưa ra do việc nắm giữ phổ hiện tại của nó ít hơn nhiều so với các nhà mạng khác.

Năm ngoái, các công ty viễn thông Anh đã giành được phổ tần trong băng tần 3,4 GHz (3,4 -3,6 GHz) cho việc cung cấp dịch vụ 5G trong tương lai. Trong đó, Vodafone đã giành được 50 MHz sau khi trả 378 triệu bảng Anh; EE đã giành được 40 MHz với số tiền bỏ ra là 303 triệu bảng Anh. Three giành được 20 MHz với chi phí 151,3 triệu bảng Anh, trong khi O2 thuộc sở hữu của Telefónica đã thu được 40 MHz với giá 318 triệu bảng Anh.

Phan Văn Hòa(theo Rcrwireless)