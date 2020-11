Theo một báo cáo mới đây từ Công ty nghiên cứu và tư vấn thị trường MarketsandMarkets cho biết, quy mô thị trường 5G được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng dự kiến sẽ tăng từ 64 triệu USD vào năm 2020 lên 1,3 tỷ USD vào năm 2025.

Mức tăng trưởng này sẽ dẫn đến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 57,9% từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó IoT có độ trễ thấp, phương tiện tự lái và công nghệ máy bay không người lái là những yếu tố thúc đẩy tầm quan trọng ngày càng tăng của 5G đối với thị trường quốc phòng.

Vào tháng 5 năm 2020, Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) đã công bố “Chiến lược 5G” của mình, trong đó họ coi việc bảo vệ và phát triển 5G là “quan trọng” để Mỹ duy trì lợi thế quân sự của mình.

Thị trường 5G trong lĩnh vực quốc phòng sẽ đạt 1,3 tỷ USD vào năm 2025

Báo cáo “Chiến lược 5G” của DoD chỉ rõ: “Việc đảm bảo cho DoD có thể hoạt động an toàn trong môi trường 5G toàn cầu là một thách thức vì các đối thủ tiềm năng của Mỹ tìm cách thống trị thị trường 5G ở các quốc gia đối tác chính, điều này có thể cho phép các đối thủ đó truy cập trái phép vào hệ thống mạng và cơ sở dữ liệu thông qua các thành phần bị khai thác trong chuỗi cung ứng, phần mềm độc hại và / hoặc các mối đe dọa nội bộ. Việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang 5G đang gặp thách thức bởi các tiêu chuẩn chính, các nguyên tắc bảo mật cũng như các chính sách liên quan đến phổ tần số vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển”.

Báo cáo cũng cho biết, 5G trong thị trường quốc phòng sẽ giúp cải thiện hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), cho phép tăng cường các ứng dụng thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR), đồng thời cải thiện hiệu quả trong chuỗi cung ứng hậu cần.

Hiện tại, công nghệ 5G trong thị trường quốc phòng được nghiên cứu và phát triển chủ yếu bởi các công ty công nghệ lớn như Ericsson (Thụy Điển), Huawei (Trung Quốc), Nokia Networks (Phần Lan), Samsung (Hàn Quốc), NEC (Nhật Bản), Thales Group (Pháp), L3Harris Technologies, Inc. (Mỹ) , Raytheon Technologies (US), Ligado Networks (US) và Wind River Systems, Inc. (US).

Báo cáo cũng nhận định khu vực Bắc Mỹ được dự đoán sẽ dẫn đầu về 5G trong thị trường quốc phòng trong giai đoạn dự báo, do Bộ Quốc phòng Mỹ tăng cường đầu tư mạnh vào công nghệ 5G.

Phan Văn Hòa(theo 5gradar)