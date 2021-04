Sau 20 năm phát triển, từ một công ty với vốn khởi nghiệp khiêm tốn, Công ty CP Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) đã chuyển mình thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có năng lực hàng đầu Việt Nam.

20 năm xây hạ tầng, làm “bệ đỡ” cho nhiều doanh nghiệp

Từ những năm 2001, với vai trò “tân binh” được đánh giá là nhiều tiềm năng trong ngành viễn thông, Hanoi Telecom đã đi cả một hành trình gian lao và vinh quang, dần khẳng định vị thế trong khối DN Việt.

Trong hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Hanoi Telecom hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế với 9 công ty và đơn vị thành viên, hơn 3.000 CBNV và cơ sở hạ tầng viễn thông trải dài trên phạm vi toàn quốc.

20 năm qua là thời gian Hanoi Telecom tập trung xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, làm nền móng cho sự phát triển bền vững không chỉ cho chính mình mà còn trở thành “bệ đỡ” cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khác.

Theo đại diện Hanoi Telecom, tính đến hết năm 2020, công ty đã có hơn 12.000km cáp quang với 3 tuyến trục chạy dài từ Bắc xuống Nam, mang lại dịch vụ chất lượng và tốc độ không hạn chế, phục vụ kế hoạch phát triển dài hạn của DN và góp phần hỗ trợ định hướng chuyển đổi số của Việt Nam, số trạm 2G và 3G đạt là hơn 8.000 trạm trải dài 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc.

Trong lĩnh vực CNTT, Hanoi Telecom đã cung cấp các giải pháp phát triển các sản phẩm phần mềm, giải pháp kỹ thuật phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh viễn thông.

Với tiêu chí vì lợi ích khách hàng, Hanoi Telecom cũng đã phát triển nhiều dịch vụ, tiện ích mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng từ các sản phẩm giải trí dựa trên công nghệ 3G (game, video, audio...), cho đến các tiện ích như thông báo cuộc gọi nhỡ hay các kênh cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực cho nhiều phân lớp khách hàng.

Hiện thực hoá mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về CNTT và viễn thông, năm 2020 đánh dấu một năm chuyển mình của Hanoi Telecom khi các đơn vị thành viên và công ty liên kết đã cùng nhau đổi mới quy trình, chính sách, chế độ khách hàng, nhằm cải thiện hệ thống chăm sóc khách hàng. Sự thay đổi này nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng khi mọi vấn đề, thắc mắc đều được giải quyết nhanh chóng qua một đầu mối.

Ngoài ra, các khách hàng sử dụng dịch vụ về bảo mật, AI xử lý số liệu, telesale, call center... do các đơn vị thành viên cung cấp đều bày tỏ sự tin tưởng, cam kết đồng hành bền vững, lâu dài cùng Hanoi Telecom. Đại diện Hanoi Telecom cho biết, hiện công ty đã phục vụ cho khoảng 500 DN trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam.

Mốc son tuổi 20

Đặc biệt, năm 2020 cũng trở thành năm “bội thu” giải thưởng của Hanoi Telecom sau những tháng ngày cố gắng, lặng lẽ đóng góp: Top 10 doanh nghiệp công nghệ uy tín 2020, Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2020, Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam, 1 trong 33 tập thể đạt thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng...

Hanoi Telecom đang hướng đến hình ảnh một tập đoàn viễn thông đa dạng, các sản phẩm dịch vụ được nghiên cứu và đánh giá kỹ theo nhu cầu của khách hàng.

Cũng vì lý do đó, trong năm 2020, Hanoi Telecom đã công bố thêm nhiều mảng dịch vụ mới như: Trung tâm dữ liệu EcoDC, trung tâm điều hành an ninh mạng VNCS SOC.... Được đánh giá là “người chơi” triển vọng trong ngành công nghệ, Hanoi Telecom tiếp tục bắt kịp xu hướng “Make in Vietnam” và EcoDC là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Uptime Tier III về xây dựng hạ tầng (TCCF).

Tại buổi lễ trao giải “Chuyển đổi số Việt Nam”, Hanoi Telecom đạt giải kép “Sản phẩm dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu” với tổng đài ảo VPBX và VNCS SOC.

Trước thềm 20 năm tuổi, Hanoi Telecom tiếp tục vinh dự được Bộ Thông tin & Truyền thông và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen về những nỗ lực đóng góp cho ngành viễn thông.

Trước thềm 20 năm tuổi, PGS.TS Phạm Ngọc Lãng - Chủ tịch HĐQT Hanoi Telecom đã nêu cao tinh thần “Sáng tạo - Hợp tác - Tận tâm” đối với toàn thể CBNV Hanoi Telecom và các đơn vị khách hàng, đối tác.

“Mục tiêu trước mắt mà tất cả chúng ta cùng hướng đến là phấn đấu với tinh thần nỗ lực cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Đã đến lúc mỗi cá nhân chúng ta phải tự chứng minh năng lực thực sự của mình bằng cách tôn trọng cam kết đề ra, có trách nhiệm với công việc được giao, tuân thủ ý thức tổ chức kỷ luật, từ đó gia tăng giá trị lợi ích cho công ty và nâng cao thu nhập mỗi cá nhân”, Chủ tịch HĐQT Hanoi Telecom nói.

Thế Định