Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Vietnam Post cần tập trung triển khai sàn điện tử Postmart và nền tảng địa chỉ số.

Góp phần duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa trong đại dịch

Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vào chiều ngày 24/12, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đánh giá, năm 2021, trong đại dịch Covid, Bưu điện Việt Nam đã chứng minh được năng lực, phẩm chất, tấm lòng của người Bưu điện trên tất cả các lĩnh vực. Duy trì ổn định mạng lưới, đảm bảo chuỗi cung ứng sản xuất, hàng hóa cho đất nước, đảm bảo việc làm, đời sống cho hàng vạn lao động trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp khác gặp rất nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022 của Vietnam Post.

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Vietnam Post, vượt qua rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, đơn vị đã thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra: Phòng chống dịch an toàn; quản lý, vận hành hiệu quả mạng lưới bưu chính công ích; phát triển sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.

Cụ thể, trong năm 2021, Bưu điện Việt Nam đã thực hiện thành công nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01 của Chính phủ về phủ điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ tại 100% các xã trên toàn quốc. Tổng doanh thu của Tổng công ty trong năm 2021 đạt hơn 26.600 tỷ đồng; tổng lợi nhuận đạt hơn 700 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 900 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 6,12%.

Đáng chú ý, tại thời điểm dịch bệnh phức tạp nhất, chuỗi cung ứng hàng hóa có nguy cơ bị đứt gãy, Vietnam Post đã kích hoạt 3.400 điểm cung cấp hàng thiết yếu tại các tỉnh, thành phố, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân.

Cũng trong đại dịch, Vietnam Post nhanh chóng vào cuộc để tháo gỡ những khó khăn cho nông dân, tìm đầu ra cho sản phẩm, qua đó đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn. Triển khai kế hoạch 1304 của Bộ TT&TT về hỗ trợ đưa người nông dân lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thời gian qua, Vietnam Post đã hỗ trợ đưa 2,5 triệu hộ nông dân mở tài khoản trên sàn Postmart, qua đó tiêu thụ hơn 20.000 tấn nông sản các loại.

Phát huy vai trò “cánh tay nối dài” giữa chính quyền các cấp với người dân, Vietnam Post đã tiếp nhận và chuyển phát an toàn 52,5 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, tăng 3,4 lần so với năm 2020.

Vietnam Post và 13 đơn vị trực thuộc được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đặc biệt, đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số trên toàn mạng lưới, ngay từ đầu năm 2021, toàn Tổng công ty đã triển khai sâu rộng dự án “Hiện đại hóa hệ thống CNTT Bưu chính Việt Nam” (MPITS) thông qua việc kết hợp thế mạnh về dòng chảy vật lý song song với dòng chảy dữ liệu; tích hợp các hệ thống ứng dụng và nền tảng khác tạo thành một hệ sinh thái số Bưu điện Việt Nam. Vietnam Post cũng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung cấp các dịch vụ trung gian thanh toán như ví điện tử, cổng thanh toán điện tử, chuyển tiền điện tử, thu hộ, chi hộ.

Không chỉ đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, Vietnam Post còn tích cực triển khai hoạt động an sinh xã hội: Đóng góp hàng tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19; tổ chức chương trình “Hạt vàng Bưu điện” tặng miễn phí 820 tấn gạo; phát tặng 228.564 phần quà trong chương trình “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương”của Bộ TT&TT và hàng ngàn phần quà trong chương trình an sinh do Bộ Tài chính tổ chức...

Vietnam Post thành lập công ty chuyên phát triển các sản phẩm, dịch vụ số

Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post cho biết, năm 2022, đơn vị đặt mục tiêu doanh thu đạt 33.396 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt trên 30%. Đặc biệt, Vietnam Post sẽ điều chỉnh mô hình kinh doanh các nhóm dịch vụ, triển khai thêm 2 dịch vụ mới tạo thành 5 trụ cột kinh doanh: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối bán lẻ, logistics và dịch vụ số.

“Các giải pháp đột phá sẽ được triển khai ngay từ những ngày đầu năm, trong đó chú trọng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả các dự án, đề án lớn, tạo đà phát triển cho hoạt động sản xuất kinh doanh”, ông Nguyễn Hải Thanh nói.

Hai Công ty Vietnam Post Logistics, Vietnam Post Digital vừa được công bố thành lập.

Trong khuôn khổ hội nghị, Vietnam Post đã công bố thành lập Công ty Vietnam Post Logistics, Công ty dịch vụ số. Đây là 2 dịch vụ mới và sẽ là một trong những cú huých quan trọng để Vietnam Post hoàn thành chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo.

Trong đó, Công ty Vietnam Post Logistics sẽ triển khai các dịch vụ kho bãi, Fulfilment, vận chuyển quốc tế, xuất nhập khẩu, hải quan, vận chuyển chặng đầu - 3PL, vận chuyển chặng cuối… Vietnam Post Logistics đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành công ty logistics hàng đầu Việt Nam với doanh thu tỷ USD.

Công ty Vietnam Post Digital sẽ phát triển các sản phẩm, dịch vụ số; tổ chức kinh doanh, phát triển lực lượng bán hàng trong lĩnh vực số, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của Vietnam Post bằng các công cụ, giải pháp số. Vietnam Post Digital có tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong cung cấp sản phẩm dịch vụ số sáng tạo, hiệu quả tại Việt Nam, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Năm 2025, Vietnam Post Digital đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng.

Cũng trong phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn lưu ý: Mặc dù quy mô của Vietnam Post hiện khá lớn nhưng nếu không chuyển đổi, không đột phá, không tăng thêm mới dịch vụ phù hợp với nhu cầu phát triển hiện này thì sẽ rất khó để trụ vững.

Thứ trưởng nêu rõ: Trong số các nền tảng Bộ TT&TT giao các doanh nghiệp tập trung phát triển trong năm 2022, Vienam Post cần triển khai hiệu quả và thành công 2 nền tảng là sàn thương mại điện tử Postmart và nền tảng địa chỉ số.

“Bên cạnh các giải pháp đã đề ra, Bưu điện Việt Nam cần lưu ý phải có sự thay đổi đặc biệt về nguồn nhân lực, bổ sung nhân sự chất lượng cao để có thể đảm nhiệm được những công việc hoàn toàn mới”, Thứ trưởng yêu cầu.

Vân Anh