Tại Lễ khai trương Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân chiều 25/2, Vietnam Post đã được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai 2 hệ thống này.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quan trọng, cùng mạng lưới trải rộng đến tận cấp xã, hệ thống hạ tầng và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Bưu điện Việt Nam có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức nhập dữ liệu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuyển phát trả thẻ căn cước công dân.

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như độ phức tạp trong công tác triển khai nhập liệu với số lượng lớn ảnh phiếu DC01 thu thập được của gần 90 triệu dân, Vietnam Post đã tập trung xây dựng hạ tầng nhằm thực hiện tốt công tác lưu trữ, vận hành và đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên các thiết bị mạng. Tất cả các thiết bị mạng, máy tính, phần mềm sử dụng đều được Cục An ninh mạng - Bộ Công an kiểm tra và cho phép sử dụng.

Lễ khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân vừa diễn ra chiều 25/2 tại Bộ Công an.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh thông tin cũng như tính chính xác của công tác nhập liệu, Vietnam Post đã xây dựng quy trình nhập liệu chi tiết, đảm bảo dữ liệu sau khi nhập, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu đều được mã hóa các trường thông tin quan trọng.

Chỉ trong 6 tháng kể từ khi tiếp nhận dữ liệu, hơn 20.000 nhân viên Bưu điện trên cả nước đã hoàn thành nhập gần 90 triệu phiếu DC01.

Để đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, toàn bộ dữ liệu đều được Bưu điện Việt Nam chủ động kiểm tra nhiều lần nhằm phát hiện các sai sót để điều chỉnh. Việc bàn giao dữ liệu cũng được thực hiện nghiêm ngặt, tuyệt đối đúng quy định của Bộ Công an.

Người dân sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan Công an chỉ cần có thể đến quầy của Vietnam Post để đăng ký dịch vụ nhận căn cước công dân tại nhà.

Đối với việc triển khai Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Vietnam Post đã phối hợp với các cơ quan Công an thực hiện chuyển phát hàng chục triệu thẻ căn cước công dân từ địa điểm sản xuất về công an các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

Bưu điện các tỉnh, thành phố đều phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an địa phương để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, ý nghĩa, tác dụng của việc cấp và sử dụng căn cước công dân; hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra giấy tờ trước khi nộp hồ sơ, và tư vấn nếu cần.

Đặc biệt, tại các điểm cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân, các đơn vị đều bố trí quầy phục vụ và nhân viên tiếp nhận nhu cầu chuyển phát thẻ căn cước công dân tại nhà qua dịch vụ của Bưu điện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Nhân viên Bưu điện sẽ chuyển phát căn cước công dân đến tận tay khách hàng.

Để nhận căn cước công dân tại nhà, người dân sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan Công an chỉ cần đến quầy dịch vụ của Vietnam Post, đăng ký thông tin về người và địa chỉ nhận. Khi có kết quả từ cơ quan Công an, Bưu điện có trách nhiệm chuyển phát đến tận tay khách hàng.

Được biết, nhiều năm qua, Vietnam Post chưa để xảy ra bất kỳ trường hợp khiếu kiện nào từ người dân về việc mất, thất lạc hay hư hỏng do chuyển phát chứng minh thư, căn cước công dân hay kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Việc chuyển phát căn cước công dân qua Bưu điện không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức đi lại mà còn tạo sự thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công, đặc biệt là đối với người dân ở những vùng có điều kiện đi lại khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Bình Minh