Ngày 6/1, Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) và Công ty giải pháp công nghệ Insider đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, mở rộng tiềm năng của thị trường truyền thông trong lĩnh vực thu thập-phân tích dữ liệu.

Theo thỏa thuận, Insider sẽ cung cấp các gói giải pháp cũng như công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp VietnamPlus tăng lưu lượng người dùng, truyền tải thông điệp được cá nhân hóa đến từng bạn đọc với nhu cầu khác nhau, gợi ý các nội dung yêu thích của người đọc theo dạng Thư tòa soạn (Newsletter) hay Tin tuyển chọn từ Ban biên tập (Editors Picks)…

Thông qua vai trò tích hợp, giám sát,… của Trung tâm Kỹ thuật (TTXVN), VietnamPlus đã thử nghiệm các mô hình Thư tòa soạn, WebPush (Gửi tin trực tiếp đến người dùng trình duyệt Chrome) và đạt được những kết quả khả quan.

Việc hiểu đúng đối tượng người dùng sẽ giúp VietnamPlus phục vụ bạn đọc một cách tốt hơn, xây dựng tệp độc giả thân thiết, mang lại những trải nghiệm mới mẻ trong kỷ nguyên internet vạn vật (IoT), khi dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên quan trọng hàng đầu.

Báo điện tử VietnamPlus là đơn vị tiên phong thực hiện việc thu phí nội dung chất lượng cao tại Việt Nam và sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ báo trong nỗ lực chuyển đổi người dùng từ những độc giả thông thường thành độc giả trả phí.

Đổi lại, VietnamPlus cũng sẽ hỗ trợ Insider phát triển thị trường, mở rộng hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Hai bên sẽ ưu tiên quảng bá hình ảnh cho nhau trên các kênh truyền thông, các sản phẩm dịch vụ, các sự kiện trong phạm vi cho phép.

Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của Trung tâm Kỹ thuật (TTXVN), VietnamPlus luôn là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mang tính mở đường trong lĩnh vực báo chí-truyền thông, như sử dụng Chatbot nhằm tương tác với độc giả, bên cạnh những sản phẩm đột phá như RapNewsPlus, Timeline, NewsGame, Podcast...

Trong bối cảnh chính phủ đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thì những nỗ lực của VietnamPlus có thể được coi như viên gạch nền góp vào công cuộc xây dựng một môi trường truyền thông hiện đại, bắt kịp xu hướng của báo chí thế giới. Trong cuốn Sáng tạo báo chí 2020-2021 do TTXVN phát hành, các tác giả thuộc Mạng lưới truyền thông quốc tế FIPP đã nhấn mạnh rằng, “việc thấu hiểu và nắm bắt những xu thế mới nhất trong ngành công nghiệp của chúng ta chính là chìa khóa để dẫn tới thành công.”

Trong khi đó, Insider là một trong những đối tác hàng đầu của các cơ quan báo chí trong lĩnh vực thu thập-phân tích dữ liệu. Insider cung cấp nền tảng công nghệ quản lý tăng trưởng tổng thể, giúp các đơn vị tương tác với người dùng trên mọi điểm chạm đa kênh xuyên suốt phễu chuyển đổi (Thu hút khách hàng - Tương tác với khách hàng -Tạo doanh thu - Giữ chân khách hàng); truyền tải hành trình cá nhân hóa trên các kênh tương tác như Web Push, Email, Desktop & Mobile Web, Mobile App, Email, SMS và Kênh quảng cáo (Ad Channel).

Công ty này tự hào có mặt trong Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs 2020 và được bầu chọn giải pháp số 1 của Best Mobile Marketing Software và Best Personalization Grid dựa trên ý kiến người dùng trong 16 quý liên tiếp. Insider có 25 văn phòng tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Việc hợp tác giữa VietnamPlus và Insider nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ nhau cùng phát triển, cũng như gợi ý cho các cơ quan báo chí khác trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia./.

