Từ ngày 25/9, Viettel IDC thay đổi biểu trưng thương hiệu (logo) và khẩu hiệu (slogan), đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình giữ vững vị trí nhà cung cấp dẫn đầu về giải pháp Trung tâm dữ liệu & Điện toán đám mây.

Thiết kế logo mới của Viettel IDC là hình ảnh đám mây được tạo thành từ các khối chữ nhật, là biểu trưng của những khối máy chủ chứa hàng tỷ dữ liệu được lưu trữ và bảo vệ bởi Viettel IDC. Đám mây được cấu thành từ 2 mảng gồm 6 và 8 vạch chữ nhật, tượng trưng cho sự thịnh vượng mà Viettel IDC hướng đến và mong muốn mang tới cho khách hàng.

Logo mới của Viettel IDC được thiết kế theo hướng trẻ trung, hiện đại, kế thừa và phát triển màu sắc của biểu trưng của tập đoàn mẹ - Viettel: màu xanh của sự tin cậy, bền vững và màu cam của sự sáng tạo, nhiệt huyết. Sự kết hợp hai màu sắc thể hiện mục tiêu của Viettel IDC mang đến những dịch vụ tin cậy hơn, giúp khách hàng an tâm sáng tạo và phát triển trong lĩnh vực hoạt động của khách hàng, như chính ý nghĩa mà slogan mới của Viettel muốn thể hiện.

Slogan “Tin cậy hơn, sáng tạo hơn” là cam kết của Viettel IDC, luôn mang đến những giải pháp cho sáng tạo bứt phá của khách hàng. Sự tin cậy mà Viettel IDC nói đến bắt nguồn từ sự vững chắc, an toàn của hạ tầng CNTT đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của Viettel IDC, và sự kế thừa uy tín từ thương hiệu mẹ - Viettel.

Ông Hoàng Văn Ngọc - GĐ công ty Viettel IDC chia sẻ: “Thay đổi diện mạo, Viettel IDC muốn làm mới mình sau 12 năm phát triển. Chúng tôi vẫn là một Viettel IDC dẫn đầu, tiên phong về công nghệ, nhưng ở một tinh thần tươi mới hơn, đột phá hơn.

Trong giai đoạn này, Viettel IDC tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm tiên phong ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới, tiếp tục đầu tư mạnh làm giàu hệ sinh thái cloud, hiện thực hóa mục tiêu: là nền tảng kiến tạo xã hội số tại Việt Nam.”

Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, Viettel IDC đồng thời công bố chính thức kinh doanh 2 sản phẩm cao cấp trong hệ sinh thái điện toán đám mây: Viettel Kubernetes và Next Generation Firewall. Cũng dịp này, Viettel IDC vinh dự nhận giải thưởng danh giá: Nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu Việt Nam 2020 (2020 Vietnam Data Center Services Provider of the Year) do Tổ chức nghiên cứu và phân tích thị trường hàng đầu thế giới Frost & Sullivan bình chọn.

“Mọi chiến lược và hành động của chúng tôi đều bắt nguồn từ nhu cầu của khách hàng và hướng tới khách hàng. Là doanh nghiệp dịch vụ, chúng tôi nhận thức sâu sắc: Sự thành công bền vững của Viettel IDC đến từ chính sự thành công của khách hàng.” - ông Ngọc khẳng định.

Viettel IDC được thành lập năm 2008 với mục tiêu mang dịch vụ lưu trữ dữ liệu đạt chuẩn quốc tế về Việt Nam, trở thành nơi gửi gắm tin cậy cho dữ liệu số của người Việt. Trải qua hơn 12 năm nỗ lực, Viettel IDC là nhà cung cấp hàng đầu về thị trường Trung tâm dữ liệu (Data center) và Điện toán đám mây (Cloud Computing) tại Việt Nam, chiếm 40% thị phần ngành Data center và 30% toàn ngành Cloud (IaaS). Riêng trong năm 2019, Viettel IDC đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng: 100% cho mảng Cloud. Hiện tại, Viettel IDC là nhà cung cấp sở hữu 5 data center có diện tích lớn bậc nhất cả nước (25.000m2 mặt sàn phòng máy), sở hữu Trung tâm dữ liệu được chứng nhận tiêu chuẩn Rated 3 – TIA 942 về xây dựng và vận hành.

Ngọc Minh