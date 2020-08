IT World Awards là giải thưởng thường niên do Network Product Guide tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tựu tiêu biểu của ngành CNTT trên toàn thế giới từ năm 2006. Giải thưởng luôn có sự tham dự của những Tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới như Samsung, Ultimate Software Dell, Cisco… Ở Việt Nam, Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp đầu tiên tham gia và đoạt giải thưởng lớn và đến nay vẫn là doanh nghiệp có bề dày thành tích lớn nhất tại IT World Awards.