Ngày 08/01/2021, Công ty CP Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup) nhận danh hiệu Thương hiệu điện thoại Việt xuất sắc nhất Tech Awards 2020.

Các sản phẩm điện thoại Vsmart Aris Pro và Vsmart Live 4 giành được “hat-trick” khi lần lượt được công nhận tại 3 hạng mục: Điện thoại dẫn đầu trào lưu công nghệ; Điện thoại phổ thông xuất sắc nhất và Sản phẩm công nghệ sáng tạo 2020.

Tech Awards 2020 là Giải thưởng công nghệ uy tín hàng đầu Việt Nam, được tổ chức thường niên từ năm 2012. Với sự tham gia bình chọn của hơn 30 triệu độc giả và đánh giá của các nhà chuyên môn qua 2 vòng trong suốt 2 tháng, sự kiện Tech Awards vinh danh các sản phẩm, công nghệ xuất sắc nhất của năm 2020 và xu hướng công nghệ năm 2021.

Vsmart được vinh danh là thương hiệu điện thoại Việt xuất sắc nhất tại Tech Awards 2020

Xuất sắc vượt qua hàng loạt các “đối thủ” có bề dày phát triển, thương hiệu điện thoại Vsmart với hơn 2 năm tuổi đời đã lập cú “poker” hiếm hoi trong lịch sử làng công nghệ với 4 giải thưởng ngay trong lần đầu tiên tham gia. Cụ thể, thương hiệu Vsmart được trao giải “Điện thoại Việt xuất sắc nhất”; sản phẩm Vsmart Aris Pro được vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng “Điện thoại dẫn đầu trào lưu công nghệ” và “Sản phẩm Công nghệ Sáng tạo năm 2020”; giải “Điện thoại phổ thông xuất sắc nhất” được dành cho sản phẩm Vsmart Live 4.

Để đạt được những thành tựu này, VinSmart đã có một năm 2020 phát triển ấn tượng khi liên tục nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ đột phá vào sản phẩm.

Trong đó, Vsmart Aris Pro là mẫu điện thoại cao cấp sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như chip Bảo mật lượng tử Quantum QRNG, khóa mềm FIDO2 an toàn dữ liệu. Đặc biệt, Vsmart Aris Pro sở hữu công nghệ tiên phong Camera ẩn dưới màn hình (Camera Under Display - CUD) cùng công nghệ chụp ảnh VCam Kristal do Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI (đơn vị thuộc Vingroup) phát triển. Đây là công nghệ nhiếp ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo cho phép chụp ảnh với chất lượng tốt nhất mà không hiển lộ camera trên giao diện, mang lại màn hình tràn viền tối đa và vẻ đẹp vô khuyết cho sản phẩm. CUD hiện mới được ứng dụng và thương mại hóa thành công ở một số ít dòng điện thoại thông minh trên thế giới.

Chỉ sau 2 năm ra mắt, các dòng sản phẩm điện thoại Vsmart được người tiêu dùng đón nhận bằng chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh.

Điện thoại Vsmart Live 4 với danh hiệu “Điện thoại phổ thông xuất sắc nhất” là sản phẩm đánh dấu năng lực tự chủ 100% trong nghiên cứu và sản xuất, từ thiết kế phần cứng, hệ điều hành và sản xuất bởi đội ngũ kỹ sư VinSmart.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinSmart chia sẻ: “Thành tích ấn tượng này không chỉ thể hiện sự yêu thích của người tiêu dùng mà còn là sự ghi nhận của giới chuyên môn về những thành quả mà Công ty VinSmart đã nỗ lực trong hơn 24 tháng qua. Trong chiến lược phát triển sắp tới, VinSmart sẽ xây dựng một hệ sinh thái công nghệ toàn diện với 3 mảng sản phẩm cốt lõi bao gồm: Smart city (Thành phố thông minh), Smart home (Nhà thông minh) và Smart Service (Dịch vụ số). Năm 2021 sẽ là năm VinSmart hoàn thiện dần các mảnh ghép sản phẩm, ứng dụng công nghệ để mang tới một cuộc sống tiện nghi, hiện đại, phục vụ khách hàng tại thị trường Việt Nam và thế giới.”

Kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 12/2018 đến nay, VinSmart đã giới thiệu ra thị trường 18 mẫu điện thoại thông minh và 5 mẫu tivi thông minh. Theo số liệu từ GfK, doanh số điện thoại Vsmart bán ra tăng trưởng mạnh từ đầu năm 2020, đạt top 3 thị phần điện thoại di động Việt. Trong năm 2020, VinSmart là công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G, đưa Việt Nam trở thành nước thứ 5 trên thế giới làm chủ công nghệ này.

Trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 tại Việt Nam, VinSmart còn nghiên cứu sản xuất thành công máy thở, máy đo thân nhiệt cũng như sản xuất linh kiện máy thở cho hãng Medtronic xuất khẩu sang Mỹ và Ireland. Ngoài ra trong quý IV/2020 VinSmart cũng đã triển khai thành công giải pháp tổng thể SmartCity cho 3 đại đô thị của Vinhomes bao gồm Vinhomes Grand Park (TP.HCM), Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City (Hà Nội).

Những thành công được ghi nhận trong năm 2020 không chỉ ghi nhận nỗ lực mạnh mẽ trong việc làm chủ công nghệ lõi tiên tiến nhất mà còn là bước đà vững chắc để VinSmart tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới 2021 với chiến lược mới và kế hoạch “phủ sóng” ra thế giới.

Minh Tuấn