Sau 5 năm hợp tác giai đoạn 2015-2020, VNPT đã đồng hành cùng tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh triển khai ứng dụng VT-CNTT và đạt những thành tựu đáng ghi nhận. Đây là nền tảng vững chắc để 2 bên tiếp tục hợp tác toàn diện giai đoạn 2021-2026.

Ứng dụng CNTT, thay đổi “diện mạo” tỉnh Đồng Nai

Tập đoàn VNPT đã luôn đồng hành cùng tỉnh Đồng Nai trong hoàn thành các mục tiêu về hạ tầng kết nối theo lộ trình, trong đó hạ tầng viễn thông vươn tới khắp các vùng sâu, vùng xa, dịch vụ viễn thông ngày một đa dạng mang lại nhiều lợi ích.

Tính đến nay, hơn 1.000 trạm BTS 2G/3G/4G phủ sóng trên 98% diện tích toàn tỉnh. Dịch vụ kết nối băng rộng tốc độ cao đã cung cấp tới 100% các cơ quan tổ chức thuộc các cấp chính quyền, các trung tâm huyện thị, các khu công nghiệp, phường/xã trên toàn tỉnh.

Đồng thời, VNPT đang cung cấp đường truyền kết nối tới công an xã/phường/thị trấn trên toàn tỉnh, đường truyền kết nối hệ thống camera giám sát giao thông của Công an tỉnh Đồng Nai, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đường truyền cáp quang dùng riêng cho ngành Y tế đến các bệnh viện, trung tâm y tế, các trạm y tế xã/phường cũng đang được VNPT tập trung triển khai.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và Tập đoàn VNPT nhấn nút khai trương IOC thành phố Biên Hòa

Hạ tầng CNTT cũng đã được đầu tư toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH của tỉnh, dịch vụ Hội nghị truyền hình của VNPT đã được triển khai kết nối từ Chính phủ đến 11 thành phố/huyện, 170 phường/xã, giúp cho việc hội họp truyền đạt các ý kiến chỉ đạo từ Trung ương được thông suốt, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Các giải pháp CNTT của VNPT được tỉnh áp dụng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục trong tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh như: Trục liên thông dữ liệu (LGSP) tỉnh Đồng Nai, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT i-Office; Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Đồng Nai; Cổng dịch vụ công Quốc gia, hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ… phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, từng bước tiến đến chính quyền số.

Hệ thống tổng đài dịch vụ công 1022 đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng đài 1022 đã phục vụ hơn 84.000 lượt gọi của người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn, giúp kịp thời xử lý các vấn đề y tế, an sinh xã hội, giao thông trong thời điểm toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội...

Đồng thời, VNPT cũng cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực kê khai BHXH qua mang, khai báo thuế, ứng dụng dụng trong lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch…

Việc triển khai mạnh mẽ, sâu rộng các ứng dụng CNTT trong giai đoạn vừa qua tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đem lại cho Đồng Nai diện mạo khác biệt, giúp rút ngắn khoảng cách giữa các cơ quan nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hợp tác hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số của Đồng Nai

Trong giai đoạn mới, đồng hành cùng UBND tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn VNPT tiếp tục chủ động tiên phong nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và triển khai mới các ứng dụng VT-CNTT, đặc biệt trong các dự án cung cấp các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đề án chuyển đối số, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng phát triển hạ tầng số, hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

UBND tỉnh Đồng Nai và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2026

Cũng nhân dịp này, UBND thành phố Biên Hòa cùng VNPT khai trương Trung tâm Điều hành thông minh TP. Biên Hòa (IOC Biên Hòa) do Tập VNPT phối hợp xây dựng.

IOC Biên Hòa được triển khai với nhiều chức năng trên mọi lĩnh vực điều hành quản lý: Điều hành y tế thành phố; Giám sát an toàn thông tin, Hệ thống quản lý mạng xã hội, Hệ thống giám sát lĩnh vực giáo dục, Hệ thống điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Hệ thống giám sát du lịch; Hệ thống camera an ninh và giao thông; Hệ thống giám sát hành chính công; Hệ thống phản ánh hiện trường. Tất cả các lĩnh vực đã hoàn thiện và hoạt động ổn định.

IOC Biên Hòa được đưa vào vận hành từ cuối năm 2020 là sự nỗ lực lớn từ đội ngũ cán bộ, công viên chức của TP. Biên Hòa và VNPT Đồng Nai. Trong năm 2021, UBND TP. Biên Hòa đã phối hợp cùng VNPT Đồng Nai bổ sung thêm một số chức năng phục vụ công tác phòng chống dịch.

Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, IOC Biên Hòa đã phát huy được vai trò là “bộ não số” trong công tác phòng, chống dịch bệnh với nhiều tiện ích thực sự mang lại hiệu quả cho người dân như: xem thông tin tình hình dịch bệnh, phản ánh góp ý cho chính quyền, xem phản ánh, xem camera tại các địa điểm công cộng, các chốt kiểm soát dịch bệnh, và các tiện ích, thông tin hữu ích khác cho người dân…

Giai đoạn tiếp theo, TP. Biên Hòa sẽ phối hợp cùng VNPT tiếp tục bổ sung các lĩnh vực mới, cần thiết, trọng tâm trên địa bàn, bổ sung thêm nhiều tính năng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên App Biên Hòa Smart City, đưa vào khai thác vận hành và sử dụng dữ liệu trên hệ thống trong công tác số hóa về đất đai, tài nguyên môi trường, quy hoạch, quản lý trật tự đô thị thông minh, kết nối chia sẻ dữ liệu về giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, thuế… với IOC Biên Hòa nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Cùng với đó, 2 bên sẽ tiếp tục lộ trình thực hiện hoàn thiện IOC Biên Hòa ở các giai đoạn tiếp theo, từng bước thực hiện lộ trình tích hợp ứng dụng, nguồn dữ liệu từng bước xây dựng chuyển đổi số TP. Biên Hòa, đáp ứng kỳ vọng xây dựng thành công thành phố thông minh thành phố Biên Hòa.

Ngọc Minh