Nhờ giành được thị phần tại Trung Quốc và châu Âu, Xiaomi đã qua mặt Apple, vươn lên thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Canalys, Xiaomi đứng thứ ba trên thị trường smartphone toàn cầu nhờ bán được 47,1 triệu máy trong quý III, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, thị trường chung giảm 1% so với một năm trước, xuống còn 348 triệu máy nhưng tăng 22% so với quý II.

Samsung Electronics lấy lại vị trí đầu bảng nhờ doanh số tại Ấn Độ, nơi các thương hiệu Trung Quốc đang bị ảnh hưởng vì căng thẳng chính trị Trung - Ấn. Huawei trượt xuống vị trí số hai và Apple rơi xuống số bốn. Tuy vậy, iPhone 11 vẫn là điện thoại bán chạy nhất quý tại Trung Quốc dù không có công nghệ 5G. Với iPhone 12, Canalys dự đoán doanh số iPhone tại thị trường sẽ bật trở lại vào quý IV.

Tại Trung Quốc, Xiaomi là thương hiệu duy nhất ghi nhận tăng trưởng, theo hãng nghiên cứu Counterpoint, với mức tăng 8% so với năm 2019. Thị trường smartphone Trung Quốc nói chung tiếp tục giảm với mức giảm 14%. Chuyên gia Mo Jia của Canalys nhận xét Xiaomi đã tranh giành đơn hàng quyết liệt với Huawei. Tại châu Âu, lượng điện thoại Huawei bán ra giảm 1/4 còn Xiaomi lại tăng 88%.

Xiaomi vô cùng mạo hiểm khi đặt mục tiêu sản xuất cao nhưng đã được đền đáp vì nhu cầu lớn đối với một số thiết bị của hãng, chẳng hạn Redmi 9. Trong khi đó, tương lai của Huawei bất ổn do lệnh cấm nhằm vào chuỗi cung ứng của Mỹ. Richard Yu, CEO bộ phận tiêu dùng Huawei, thừa nhận công ty không còn khả năng sản xuất chip Kirin cao cấp kể từ tháng 9.

