Theo thỏa thuận hợp tác giữa công ty Fuji Xerox Việt Nam và công ty Cổ phần phân phối Xtrend, Xtrend sẽ trở thành đơn vị phân phối các sản phẩm máy in của Fuji Xerox tại Việt Nam.

Ông Masaaki Yanagiya trao chứng nhận Nhà phân phối cho Xtrend

Xtrend đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và hỗ trợ các dự án công nghệ thông tin trên thị trường Việt Nam. Xtrend là kết hợp của một đội ngũ những nhân sự có kinh nghiệm gần 20 năm trong ngành IT với những nhân sự trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng vươn lên, khẳng định giá trị bản thân. Với cơ cấu gọn nhẹ, vận hành linh hoạt kết hợp cùng năng lực tài chính vững mạnh và phương pháp quản trị doanh nghiệp hiện đại, Xtrend hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống phân phối hoàn chỉnh, toàn diện và rộng khắp trên toàn quốc.

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Tuấn Anh - (Tổng Giám đốc, công ty cổ phần phân phối XTREND) cho biết: “Chúng tôi định hướng trở thành một tập đoàn công nghệ thông tin vững mạnh, phát triển bền vững trên nền tảng kết hợp sức mạnh tri thức, tinh thần đoàn kết và ứng dụng công nghệ mới.”

Tại buổi ký kết, Fuji Xerox Việt Nam đã giới thiệu các dòng máy in laser màu/trắng đen A4 đơn năng và đa năng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các cơ quan, doanh nghiệp. Đây là các dòng máy in được lắp ráp hoàn toàn ở nhà máy Fuji Xerox Hải Phòng (Việt Nam) với dây chuyền sản xuất hiện đại đến từ Nhật Bản giúp đem lại sản phẩm có độ hoàn thiện cao và chất lượng vượt trội. Các dòng máy in này tập trung vào phân khúc tốc độ trung bình và cao, được tích hợp các công nghệ hiện tại và tiên tiến nhất, giúp đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng như màn hình điều khiển hoàn toàn cảm ứng dễ thao tác, các tính năng bảo mật tiêu chuẩn toàn cầu, chất lượng in rõ nét đồng thời vẫn đảm bảo về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện năng.

Khách hàng đang trải nghiệm Mobile Print trên các dòng máy in mới.

Thông qua việc hợp tác với Fuji Xerox Việt Nam, Xtrend mong muốn xây dựng hệ thống kênh phân phối sản phẩm máy in Fuji Xerox ở tất cả các mảng bán lẻ, bán sỉ và hỗ trợ dự án, đưa sản phẩm và giải pháp in ấn hàng đầu của Fuji Xerox đến tất cả các nhóm khách hàng, cũng như chuẩn hóa các khâu từ cung cấp, hỗ trợ dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Lệ Thanh