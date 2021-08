Ngày 29/8, gần 500 tăng ni, phật tử tỉnh Hà Nam đã tham gia hiến máu tình nguyện để gửi tặngg đồng bào miền Nam, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Với tư tưởng đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần kêu gọi tăng ni, phật tử phát tâm hiến máu. Ngày 29/8, tại Chùa Bầu, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Viện Huyết học Truyền máu Trung ương; Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức chương trình Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo - vì miền Nam ruột thịt.

Theo kế hoạch, sự kiện đặt mục tiêu huy động khoảng 300 tình nguyên viên tham gia hiến máu nhưng chỉ trong buổi sáng ngày 29/8 đã có gần 500 người là tăng ni, phật tử, người dân trong tỉnh đã tình nguyện đăng ký hiến máu. Đây là hành động thiết thực góp phần lan tỏa yêu thương, giúp đỡ những người bệnh đang cần máu để được cứu sống, đặc biệt là các bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại phía Nam.

Để đảm bảo an toàn cho việc phòng, chống dịch, Ban Trị sự đã thực hiện chia nhỏ các nhóm lấy máu từ 15 đến 20 người, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và thực hiện theo đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.



Đây là hoạt động thường niên của Phật giáo Hà Nam nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về phong trào toàn dân hiến máu tình nguyện.



Phát biểu tại chương trình, Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam cũng kêu gọi tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát tâm tịnh tài để mua máy trợ thở gửi tặng cho đồng bào một số tỉnh thành phía Nam để chung tay sớm đẩy lùi dịch Covid-19.



An Đông