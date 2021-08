Ngày 9/8, Hội đồng Trị sự TW GHPGVN đã kêu gọi lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 trong mùa Vu lan.

Ngày 9/8, Hội đồng Trị sự TW GHPGVN đã kêu gọi lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 trong mùa Vu lan.

Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sự lây lan nhanh của chủng Delta khiến số ca mắc tăng cao, cướp đi sinh mạng của nhiều bệnh nhân, đặc biệt là người cao tuổi và có bệnh nền.

Do vậy ngày 9/8, Hội đồng Trị sự TW GHPGVN có công văn gửi Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước về việc thiết lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì Covid-19.

Công văn nêu rõ:



Trong những ngày vừa qua dịch bệnh Covid-19 do biến chủng Delta làm lây nhiễm diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố với tốc độ nhanh làm cho số ca F0 tăng cao. Các bệnh nhân F0, nhất là các bệnh nhân có bệnh lý nền khi nhiễm SARS-CoV-2 đã không thể qua khỏi do đó số nạn nhân tử vong vì Covid-19 cũng tăng cao. Trong bối cảnh các tỉnh, thành phố đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, nên việc tổ chức tang lễ cho những người thân đã mất vì dịch bệnh Covid-19 của các gia đình, thân nhân đã không thể diễn ra theo tâm nguyện.



Vu lan là thời gian các chùa, cơ sở tự viện tụng kinh cầu siêu tiến cho các chư vị vong linh, cửu huyền thất tổ các gia đình, dòng họ, và anh linh các Anh hùng liệt sỹ được an lành nơi tịnh cảnh. Nhân dịp này, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thiết lập trai đàn cầu siêu tiến cho các vong linh nạn nhân tử vong vì Covid-19 được siêu sinh Tịnh độ theo nghi lễ trang nghiêm, truyền thống văn hóa dân tộc.



Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp các chùa có tháp thờ tro cốt tiếp nhận miễn phí, thờ phụng trang nghiêm, quản lý chặt chẽ, có danh sách cụ thể các hũ tro cốt của các nạn nhân tử vong do Covid-19 trong thời gian này.

Những ngày qua, chia sẻ sự mất mát của người dân, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã bàn giao tro cốt những bệnh nhân qua đời vì Covid-19 cho Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện để trao tận tay các gia đình. Các tro cốt chưa có người đến nhận được đặt tại nhà tang lễ thành phố và được cắt cử người trông nom cũng như hương khói theo đúng các nghi thức tâm linh để các vong linh sớm siêu thoát. Các chùa chiền tiếp nhận tro cốt, thờ cúng đối với những gia đình chưa có điều kiện nhận chuyển giao.

An Đông