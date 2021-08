Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sẽ tổ chức Đại lễ Vu Lan 2021 ở điểm cầu của 3 miền vào ngày 21/8, tức 14 tháng 7 âm lịch.

Nghi lễ tụng kinh Dược sư tại chùa Hoa Yên. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Đại lễ Vu Lan 2021 năm nay sẽ được tổ chức ở điểm cầu của 3 miền là Bệnh viện dã chiến thu dung Covid-19 số 7 (phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), chùa Thiên An, tỉnh Bình Địn và chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh. Đây là lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ Vu Lan ở một bệnh viện.

Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm nay có các nghi lễ cầu nguyện quốc thái dân an, tiêu trừ bệnh tật, cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và đặc biệt là cầu siêu cho những người mất do dịch Covid-19 được thực hiện tại hai điểm cầu là chùa Ba Vàng và chùa Thiên An.

Các tăng ni, phật tử sẽ tặng quà cho y bác sĩ, bệnh nhân; thực hiện các tiết mục văn nghệ ngợi ca công ơn cha mẹ... tại Bệnh viện Dã chiến số 7. Chương trình sẽ có những câu chuyện cảm động về sự vất vả, hy sinh của những người mẹ nơi tuyến đầu chống dịch, tình cảm của những người con đang chống dịch hướng về mẹ cha trong dịp Vu Lan.

Buổi lễ sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 20h ngày 21/8 trên kênh truyền hình An Viên, các ứng dụng truyền hình và nền tảng mạng xã hội.

Tối cùng ngày, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức lễ cầu siêu (chỉ có dưới 10 người tham gia) cho nạn nhân tử vong vì Covid-19 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

An Đông