61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử

Trong 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 61 người lần đầu trúng cử, 119 ủy viên Trung ương khóa XII tái cử.

Danh sách 61 Ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử:

1. Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận

2. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4

3. Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang

4. Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang

5. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bắc Kạn

6. Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Trà Vinh

7. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

8. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

9. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

10. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái

11. Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên

12. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam

13. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế

14. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

15. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Chính uỷ Quân khu 9

16. Đồng chí Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

17. Đồng chí Lê Khánh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

18. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau

19. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

20. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

21. Đồng chí Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an

22. Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

23. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thanh Hoá

24. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

25. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

26. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế

27. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

28, Đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

29. Đồng chí Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

30. Đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

31. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

32. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

33. Đồng chí Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

34. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an

35. Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3

36. Đồng chí Thái Đại Ngọc,Tư lệnh Quân khu 5

37. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

38. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam

39. Đồng chí Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an

40. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

41. Đồng chí Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

42. Đồng chí Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

43. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Chính uỷ Quân khu 2

44. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

45. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

46. Đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

47. Đồng chí Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

48. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1

49. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

50. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương

51. Đồng chí Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7

52. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

53. Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

54. Đồng chí Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

55. Đồng chí Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an

56. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

57. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình

58. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

59. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

60. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

61. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội

Thu Hằng - Trần Thường - Hồng Nhì