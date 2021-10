Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM, Trung tâm An sinh thành phố vừa phát động tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2021 và ra mắt chương trình 'Thành phố nghĩa tình - kết nối yêu thương'.

Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người kém may mắn

Thời gian qua, TP.HCM giãn cách kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến đời sống của những người nghèo, tầng lớp yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng nặng nề. Giờ chính là thời điểm để sẻ chia, đoàn kết chung tay hỗ trợ cho người nghèo. Vì thế chương trình 'Thành phố nghĩa tình - kết nối yêu thương' được phát động có ý nghĩa hơn bao giờ hết, nhằm huy động mọi nguồn lực, cùng chung tay hỗ trợ người kém may mắn.

Tại buổi phát động cuối tuần qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Trung tâm An sinh thành phố đã ra mắt chương trình 'Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương' với chủ đề 'Triệu người có giúp nhiều người khó' trên ứng dụng An sinh của Trung tâm An sinh thành phố.

Tại đây, nhà hảo tâm khi truy cập ứng dụng an sinh tại mục yêu cầu có thể lựa chọn danh sách người cần trợ giúp theo những yếu tố: quê quán, địa phương, độ tuổi, giới tính, loại yêu cầu. Khi danh sách được hiển thị, nhà hảo tâm sẽ có đầy đủ thông tin từ đó có thể lựa chọn ủng hộ trực tiếp cho bất kỳ cá nhân nào. Số tiền ủng hộ sẽ được chuyển về ví của Trung tâm An sinh TP.HCM dưới sự giám sát và điều phối của Trung tâm An sinh TP. HCM để đảm bảo sự hỗ trợ đến trực tiếp những người cần một cách nhanh nhất.

Người dân khó khăn cần hỗ trợ có thể truy cập ứng dụng và gửi yêu cầu cần hỗ trợ theo các gói trị giá 300.000 đồng; 400.000 đồng; hoặc 700.000 đồng. Sau khi cập nhật thông tin chi tiết nhân khẩu gia đình (gồm quan hệ với chủ hộ) danh sách sẽ được cập nhật lên hệ thống. Ngay khi mạnh thường quân xác nhận sẽ tài trợ yêu cầu trên, hệ thống sẽ gửi thông báo cho UBND, MTTQ cấp xã - đơn vị chịu trách nhiệm xác nhận trên hệ thống. UBND, MTTQ cấp xã sẽ thông qua hệ thống chính trị (khu phố, tổ dân phố) hoặc cảnh sát khu vực để xác minh. Theo chu kỳ 7 ngày hệ thống sẽ tính toán số quà và tiền của cá nhân cần trợ giúp được nhận, Trung tâm An sinh TP.HCM sẽ thực hiện giao quà và tiền theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản nếu cá nhân đã có sẵn tài khoản đã cập nhật trên hệ thống.

Đây là sáng kiến rất thiết thực, lần đầu được triển khai với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin làm cầu nối trực tiếp cho mạnh thường quân và những người nghèo cần hỗ trợ. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhận định việc ra mắt chương trình 'Thành phố nghĩa tình - kết nối yêu thương' mang ý nghĩa lớn, là hành động thiết thực của lãnh đạo thành phố hướng đến công tác an sinh xã hội, lấy lợi ích chính đáng của người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hành động.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời gian qua, các hoạt động chung tay vì người nghèo tại TP.HCM đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay chăm lo để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân thành phố, góp phần thiết thực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.



Ngay tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị, cá nhân với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng; Trung tâm An sinh Thành phố tiếp nhận ủng hộ 15.000 túi an sinh với tổng trị giá 4,5 tỷ đồng. Cũng trong dịp này, MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trao 30 phương tiện làm ăn, phương tiện sinh hoạt cho người nghèo với tổng trị giá hơn 515 triệu đồng. Quỹ 'Vì người nghèo' thành phố hỗ trợ kinh phí đỡ đầu cho 65 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó với kinh phí 5 triệu đồng cho mỗi sinh viên trong 1 năm với tổng kinh phí 325 triệu đồng… Ban Vận động cũng đã tiếp nhận, phân phối hỗ trợ 327.500 túi an sinh cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM với tổng kinh phí hơn 98 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Quỹ Vì người nghèo TP.HCM đã tiếp nhận hơn 115 tỷ đồng và chi hỗ trợ hơn 113 tỷ đồng. Trong đó 500 triệu đồng dùng để sửa chữa 14 căn nhà tình nghĩa; hơn 5 tỷ đồng xây dựng 98 căn nhà tình thương; 70 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo.

