Sáng 22/9/2021, Công ty TNHH Thương mại Vạn An, nhà phân phối HiPP tại Việt Nam phối hợp cùng UB MTTQ Việt Nam quận 6 (TP.HCM) trao tặng 1.000 lon sữa bột HiPP cho trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Hùng Vương.

Nguồn ảnh: Fanpage HiPP Việt Nam

Cục Trẻ em cho biết, đến hết tháng 8/2021, cả nước có hơn 11.800 trẻ em là F0, hơn 27.300 trẻ em là F1. Trong đó, TP.HCM là địa phương có số trẻ em là F0 và F1 cao nhất cả nước, với 2.463 trẻ đang điều trị. Đặc biệt tại TP.HCM có khoảng 1.500 học sinh mồ cô cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Các số liệu trên đã cho thấy hậu quả khủng khiếp của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM.

Nguồn ảnh: Fanpage HiPP Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại Vạn An đã phối hợp cùng UB MTTQ Việt Nam quận 6 (TP.HCM) trao tặng 1.000 lon sữa bột HiPP cho trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn (do cha mẹ mất vì Covid-19 hoặc cha mẹ đang là F0 phải điều trị) tại Bệnh viện Hùng Vương.

Nguồn ảnh: Fanpage HiPP Việt Nam

Bà Đỗ Thị Huyền Quyên - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Vạn An cho biết: “Chứng kiến những em bé vừa chào đời không may bị Covid-19 cướp đi cả cha lẫn mẹ, hay vì cha mẹ đang là F0 mà không được biết đến hơi ấm vòng tay, hương vị sữa mẹ ngọt ngào khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Với sứ mệnh mang đến cho trẻ em một thế giới đáng sống và đầy yêu thương, HiPP mong muốn trẻ em trên khắp thế giới nói chung và trẻ em Việt Nam nói riêng đều được đảm bảo những điều kiện sống tốt đẹp nhất. Lần này, HiPP hy vọng góp một phần nhỏ bé để giúp các trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 có thể trải qua giai đoạn đầu đời một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất, từ đó lan toả nghĩa cử cao đẹp đến nhiều cá nhân và tổ chức cùng tham gia ủng hộ tinh thần, vật chất, góp sức đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường".

Nguồn ảnh: Fanpage Bênh viện Hùng Vương

Theo thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương, đợt dịch này đã khiến nhiều trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ mồ côi hoặc chỉ còn cha hoặc mẹ. Các bé tại đây đều được chăm sóc tận tình, chu đáo và được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ tã, sữa, bỉm...

HiPP là thương hiệu hàng đầu thế giới về thực phẩm organic dành cho trẻ em. Tự hào là đơn vị tiên phong về canh tác và sản xuất thực phẩm hữu cơ trên thế giới, nhãn hàng HiPP trong suốt hơn 122 năm qua đã không ngừng nỗ lực đem đến những giá trị sống tốt đẹp. “Chúng tôi muốn con cháu chúng ta được thừa hưởng một thế giới đáng sống và đầy yêu thương” đã, đang và sẽ luôn là tôn chỉ của HiPP trong sứ mệnh đem đến sự phát triển tự nhiên, toàn diện và khoẻ mạnh cho bé yêu trên khắp thế giới.

Đình Sơn