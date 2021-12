Nếu khám phá đam mê là mục đích cuối cùng của chặng đường hoàn thiện bản thân, thì nâng tầm phong cách sẽ là “nhiên liệu” giúp bạn thêm tự tin tiến bước xa trên hành trình đó.

Mới đây, nhãn hàng Romano đã đưa ra một số cách giúp đấng mày râu “F5” lại diện mạo để khơi bùng nguồn năng lượng mới, nhiệt huyết hơn và mạnh mẽ hơn thông qua tập Chinh phục đam mê của chuỗi chương trình “The R Show”

Xây đắp tự tin qua mái tóc được chăm chút

Mỗi kiểu tóc khác nhau sẽ truyền tải một thông điệp khác nhau. Bạn có thể thoải mái lựa chọn bất kỳ kiểu tóc nào bạn thích để tự tin bung xõa với đam mê. Thế nhưng, hãy luôn lưu ý đến tiêu chí là chúng cần hợp với dáng mặt và trang phục bạn diện.

Lấy ví dụ như, nếu bạn thường xuyên cần khoác lên người những bộ trang phục có phần trang trọng như: vest, suit, blazer…, thì nhất định đừng bỏ qua những kiểu tóc sau:

Với cánh đàn ông đang tìm kiếm cho mình lối đi mới mẻ, thì những kiểu tóc chỉn chu, hiện đại thế này đều đáng để xem xét

Song song với việc lựa chọn kiểu tóc phù hợp và thợ cắt có tay nghề khéo léo, thì quy trình chăm sóc đúng chuẩn của cánh đàn ông cũng quyết định độ chắc khỏe và ấn tượng của mái tóc. Theo xu hướng tóc dài đang lên ngôi như hiện nay, Hair stylist Vũ Đức Quân cũng chia sẻ một số tips chăm sóc tóc dành cho nam giới đang để tóc dài hoặc có ý định gắn bó với kiểu tóc lãng tử này.

Nhìn chung, dẫu tóc dài hay tóc ngắn thì những tips chăm sóc tóc đơn giản trên đây vẫn có thể giúp cánh đàn ông giải quyết bài toán giữ cho mái tóc luôn vào nếp và trông đầy sức sống

Thể hiện gu thời trang độc đáo chỉ bằng những món đồ cơ bản

Những item quần áo cầu kỳ có thể giúp bạn trông nổi bật mỗi lần diện, nhưng đổi lại, chúng rất khó kết hợp với những món đồ khác đang có sẵn trong tủ nhà bạn. Chưa kể là số lần bạn mặc nó hẳn là sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay vì chẳng ai muốn bản thân cứ bị lặp lại hết lần này đến lần khác.

“Simple is the best” - Hãy ưu tiên tậu sẵn những món đồ cơ bản và bạn sẽ có thêm nhiều “đất” để biến tấu chúng theo cách mà chỉ riêng bạn mới có. Khi chẳng còn bị bó buộc trong những bộ trang phục nhàm chán, chúng ta cũng tự do thể hiện cá tính và thoải mái tận hưởng quá trình khám phá và chinh phục đam mê hơn.

Một trong những món phụ kiện có thể quyết định độ “chất” của bộ trang phục chính là đôi giày. Hãy luôn giữ cho đôi giày của mình sạch sẽ và chọn những đôi có tính ứng dụng cao để bạn có thể diện chúng trong mọi sự kiện.

Những đôi giày luôn cần có trong tủ đồ của nam giới mang lại cảm giác thoải mái mà vẫn đảm bảo sự chỉn chu, không chút xuề xòa

Khai phá bản lĩnh với hương nước hoa tinh tế

Các nốt hương sở hữu khả năng tác động lên tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Đơn cử như hương quế nồng nàn khi kết hợp cùng hương Cam Bergamot tươi mới, tích cực có thể tạo nên một “bản giao hưởng” thú vị giúp khơi dậy cảm giác muốn chinh phục những điều mới mẻ của người đàn ông. Đó là lý do Romano Gentleman - nơi hội tụ của hai nốt hương độc đáo - còn được gọi là một đại diện của sự đam mê và phóng khoáng.

Romano Gentleman chính là một sản phẩm khắc họa rõ nét tuýp nam giới tinh tế, tự do, không quá cầu kỳ nhưng vẫn khiến người khác khó quên

Với những tips mà các chuyên gia của Romano chia sẻ trên, bạn không chỉ có thể nâng tầm phong cách tinh tế của mình, mà còn tự làm tăng thêm nhiều phần tự tin để sẵn sàng cho một năm mới thuận buồm xuôi gió.

Nếu bạn có hứng thú muốn làm một cú “đề pa” trước thềm năm mới để tăng thêm khí thế, có thể tham gia thử thách cuối cùng của “The R Show” hiện đang được phát động trên trang fanpage Romano Vietnam.

