Một chế độ dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt chú ý vitamin C, tích cực vận động và giữ gìn vệ sinh là những yếu tố quan trọng giúp củng cố sức đề kháng trong mùa dịch bệnh.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Một chế độ ăn lành mạnh đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ miễn dịch, có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh hiện nay.

Ăn đầy đủ các chất sinh năng lượng như: chất béo, chất đạm, chất bột đường. Viện Dinh dưỡng đã xây dựng tháp dinh dưỡng cho các nhóm tuổi và tình trạng sinh lý nhằm hướng dẫn cho người dân lượng thực phẩm cần sử dụng trong một ngày để có thể cung cấp đủ các chất dinh dưỡng và các vi chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Tháp dinh dưỡng cho sức khỏe người Việt (Nguồn: Viện Dinh dưỡng)

4 nhóm chất dinh dưỡng là nhóm tinh bột (chủ yếu từ các loại ngũ cốc), nhóm chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa,…) nhóm chất béo (mỡ động vật, dầu thực vật), nhóm vitamin và khoáng chất (các loại rau, củ, quả...). Khi cơ thể có đầy đủ chất dinh dưỡng đồng nghĩa với chúng ta có một hệ miễn dịch khỏe mạnh và tăng sức đề kháng.

Bổ sung vitamin C

Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, trung hoà các gốc tự do trong cơ thể, ngoài ra vitamin C góp phần tăng hấp thu sắt, tạo hồng cầu. Tuy nhiên, cơ thể con người lại không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được cung cấp qua các loại thực phẩm để duy trì sức khỏe.

Vitamin C có trong trái cây (bưởi, quýt, đu đủ chín, cam, nho…) và rau xanh (cần tây, cải xanh, súp lơ, mồng tơi, rau ngót,...). Trong thời điểm hiện nay nhu cầu bổ sung vitamin C cần cao hơn so với những lúc thông thường.

Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM phát tặng Trà Xanh Không Độ cho những người tham gia hiến máu để bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng sau khi hiến máu nhân đạo. (Ảnh Hoàng Hùng)

Nếu bạn không có đủ thời gian để thường xuyên sử dụng các loại nước ép trái cây hay tăng cường sử dụng rau xanh thì trà xanh đóng chai được chiết xuất từ lá trà Thái Nguyên là cách tiện lợi hỗ trợ bạn bổ sung vitamin C mỗi ngày. Trà xanh đóng chai không chỉ bổ sung vitamin C mà còn chứa hợp chất EGCG - hợp chất chống oxy hóa mạnh nhất tự nhiên giúp tăng cường sức đề kháng cơ thể.

Mỗi ngày chỉ cần tối thiểu 2 chai trà xanh đóng chai giúp bạn bổ sung vitamin C một cách tiện lợi, dễ dàng để tăng sức đề kháng cho cơ thể trong thời điểm hiện nay.

Tăng cường tập thể thao

Theo Fox News, Một nghiên cứu mới đây do Đại học Brigham Young (Mỹ) thực hiện cho thấy người tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần thì họ tăng thêm 3,4 năm tuổi thọ. Còn nếu tập gấp đôi thời lượng trên thì họ tăng thêm 4,2 năm tuổi thọ.

Nữ runner kiêm VĐV leo núi Kim Cương chinh phục đỉnh núi Bà Đen.

Kim Cương, nữ runner kiêm vận động viên leo núi (Tây Ninh) chia sẻ, luyện tập thể thao như đi bộ, chạy bộ vừa sức ít nhất 30 phút mỗi ngày không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng cơ thể mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, giảm stress, cho bạn minh mẫn và yêu đời hơn.

Tăng cường tập thể dục không chỉ thúc đẩy về mặt thể chất mà còn cả tinh thần. Chạy bộ giúp bạn có một tinh thần mạnh mẽ để có thể chiến đấu với trầm cảm và căng thẳng. Nó giúp loại bỏ mệt mỏi, tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu trong cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch, giúp bạn nâng cao sức đề kháng cho cơ thể trước các tác nhân gây bệnh hiện nay.

Việc luyện tập giúp nâng cao sức đề kháng được coi là "thành trì" vững chắc bảo vệ sức khỏe khỏi những sự “tấn công” từ các tác nhân bên ngoài. Sức đề kháng giúp cho cơ thể chống lại các tác nhân có hại như virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng… xâm nhập vào cơ thể gây bệnh. Nếu sức đề kháng tốt, cơ thể khỏe mạnh sẽ ít nguy cơ mắc bệnh hơn.

Vệ sinh cá nhân, không gian sống

Một trong những cách đơn giản và hữu hiệu để tăng sức đề kháng cho cơ thể trong những ngày dịch bệnh là giữ gìn vệ sinh thật tốt.

Luôn luôn rửa tay với nước sát trùng theo khuyến nghị của Bộ Y tế sẽ góp phần đẩy lùi các tác nhân gây bệnh hiện nay.

Bên cạnh đó, đừng quyên vệ sinh môi trường, không gian sống. Hãy luôn dọn dẹp và khử trùng nơi ở để để hạn chế các mầm bệnh có cơ hội sinh trưởng và phát triển ngay trong nhà, để hỗ trợ tăng sức đề kháng cho cả nhà mình.

Thế Định