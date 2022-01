Chăm ăn 7 loại thực phẩm này trước và trong Tết, vòng bụng của bạn sẽ nhỏ đi hẳn.

Tết đến, chị em nào cũng muốn có được thân hình thon gọn, vòng eo mi nhon hơn để diện váy áo thêm phần nuột nà. Và ngoài tập thể dục, chế độ ăn cũng sẽ góp phần đốt cháy mỡ bụng, giúp chị em giảm số đo vòng eo trước Tết, và duy trì phong độ dáng đẹp ngay cả sau những ngày đầu năm mới ăn uống, tiệc tùng nhiều. Dưới đây là danh sách 7 loại thực phẩm đốt cháy mỡ bụng hiệu quả nhất, chị em nhớ ghim ngay để giảm eo, giữ dáng đẹp nhé!

Quả bơ

Chỉ một nửa quả bơ thôi cũng chứa đến 10gr chất béo không bão hòa đơn, tốt cho sức khỏe. Loại chất béo này còn có công dụng ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến - điều kích thích cơ thể bạn dự trữ mỡ ở vùng bụng. Từ đó suy ra, bổ sung thêm bơ vào chế độ ăn sẽ giúp giảm tích mỡ bụng, bạn sẽ dễ dàng thu nhỏ vòng eo hơn. Chưa hết, quả bơ còn tạo cảm giác no lâu, ngăn bạn không tìm đến những món ăn vặt thiếu lành mạnh, khiến cân nặng khó kiểm soát.

Quả chuối

Một quả chuối sẽ chứa khoảng 422mg kali - một khoáng chất có thể hạn chế tình trạng chướng bụng do muối trong cơ thể. Vì vậy, nếu thường xuyên ăn chuối, vòng bụng của bạn trông sẽ nhẹ nhõm, gọn đẹp hơn; không bị tích nước, phình to do nạp quá nhiều muối qua các bữa ăn trong dịp Tết.

Sữa chua

Sữa chua nói chung sẽ giúp gia tăng lượng lợi khuẩn trong ruột, loại bỏ những vi khuẩn khác có thể gây đầy hơi. Sữa chua Hy Lạp thậm chí còn là lựa chọn lý tưởng hơn nữa. Loại thực phẩm này chứa carbs và protein giúp ổn định insulin - loại hormone truyền tín hiệu cho cơ thể dự trữ calories thành mỡ thừa. Điều này có nghĩa là khi insulin được điều tiết, bạn sẽ ít bị tích mỡ bụng, từ đó cải thiện và duy trì được vóc dáng thon đẹp hơn.

Quả mọng

Chất chống oxy hóa có nhiều trong quả mọng sẽ giúp cải thiện lưu thông máu, vận chuyển oxy cho các bắp thịt và nhờ vậy, bạn dễ lên cơ và có được vòng bụng săn chắc sau khi tập cardio. Ăn sữa chua cùng quả mọng trước khi tập thể dục chính là cách tuyệt hay để tập luyện hiệu quả hơn.

Trà xanh

Khoảng 3 tách trà xanh mỗi ngày sẽ giúp thúc đẩy trao đổi chất và loại bỏ 30 calories. Chất EGCG có trong trà xanh giúp chất béo được đốt cháy dễ dàng hơn. Bởi vậy mà trước và trong Tết, thay vì tìm đến đồ uống đóng chai có đường, rượu bia…, chị em nên uống trà xanh để duy trì vóc dáng thon gọn nuột nà.

Quả cam quýt

Theo nguyên cứu của Đại học bang Arizona (Arizona State University): Vitamin C có trong các loại quả màu sắc rực rỡ, như là cam quýt hay ớt đỏ sẽ giúp đốt cháy thêm 30% mỡ thừa trong quá trình tập luyện. Do đó mà trước Tết, nếu kết hợp tập thể dục chăm chỉ, và bổ sung quả cam/quýt vào chế độ ăn hàng ngày, bạn sẽ nhanh có được vòng bụng săn gọn.

Ngũ cốc nguyên cám

Chất xơ có trong yến mạch, gạo nâu… sẽ giúp giữ mức insulin trong cơ thể bạn ở mức thấp. Điều này sẽ cho hiệu quả thu nhỏ các tế bào mỡ. Bổ sung lượng chất xơ dồi dào còn giúp bạn kiểm soát chế độ ăn tốt hơn, tránh nạp quá nhiều calories vào cơ thể. Tóm lại là trước Tết, bạn nên thay thế gạo trắng, bánh mì trắng bằng các loại ngũ cốc nguyên cám để giảm cân dễ dàng, nhanh chóng hơn, nhưng không sợ hại sức khỏe.

