Gần đây, cộng đồng nội trợ Việt rủ nhau hưởng ứng làm món ăn hỗ trợ nâng cao sức đề kháng tại nhà bằng cách sử dụng viên sủi Redoxon Triple Action bổ sung vitamin C, D, Kẽm.

Sự kiện trực tuyến kêu gọi mọi người cùng xác lập kỷ lục thế giới

3-5 phút có ngay món ăn ngon, khoẻ

Ý thức được tầm quan trọng của vitamin C, D, Kẽm trong việc hỗ trợ sức khoẻ hệ miễn dịch, các đầu bếp tại gia luôn tìm cách để bổ sung các vitamin này cho cơ thể qua từng bữa ăn hàng ngày. Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý với nhiều rau củ quả và lối sống tích cực, việc bổ sung vitamin bằng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) Redoxon Triple Action cũng là một cách bổ sung vitamin C, D, Kẽm, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Công thức thực hiện Salad trái cây kết hợp cùng Redoxon Triple Action

Gần đây, cộng đồng nội trợ Việt đang chia sẻ cùng nhau bộ công thức “ở nhà biến tấu” cùng TPBVSK Redoxon Triple Action hỗ trợ nâng cao sức đề kháng. Điểm độc đáo là công thức chế biến được thực hiện rất nhanh chóng, tiện lợi, chỉ 3-5 phút là có ngay món ăn ngon, tốt cho hệ miễn dịch. Với việc thêm vào 3 dưỡng chất quan trọng vitamin C, D, Kẽm có trong viên sủi Redoxon Triple Action dưới dạng nước sốt, hàng chục món ăn ngon miệng, tốt cho sức khoẻ đã ra đời. Có thể kể đến các món như: Bánh mì mứt cam, sorbet cam, salad trái cây, salad sốt bơ đậu phộng, bún gà nướng, sữa chua yến mạch, sữa chua Jelly, sữa chua pudding, trà nhãn đường phèn…

Đầu bếp Thiên Long - người sáng tạo nên các công thức chế biến món ăn có sử dụng TPBVSK Redoxon Tripie Action

Đặc điểm chung của bộ công thức nấu ăn này là tính ứng dụng hàng ngày cao vì rất dễ thực hiện. Cẩm nang món ăn hỗ trợ nâng cao đề kháng hữu ích này do nhãn hàng Redoxon Triple Action hợp tác với đầu bếp Cẩm Thiên Long và chuyên gia dinh dưỡng thực hiện. Các chuyên gia đã tạo nên nhiều công thức biến tấu món ăn độc đáo với viên sủi Redoxon Triple Action và ra mắt 5 sê-ri video hướng dẫn chế biến món ăn trên trang Fanpage và kênh Youtube của nhãn hàng.

Hot mom Loan Hoàng hào hứng thao gia biến tấu món ăn cùng Redoxon Triple Action

Được sự đón nhận của cộng đồng yêu ẩm thực, các video này đã thu hút hơn 1 triệu lượt tương tác. Bên cạnh đó đã có hơn 400 video lấy cảm hứng từ các sê-ri được thực hiện bởi cộng đồng các bà mẹ nổi tiếng trên mạng xã hội như Tú Vi, Loan Hoàng, food blogger Helen và các hot moms khác. Các công thức này đã thu hút sự quan tâm của hơn 4 triệu người trên khắp Việt Nam, tạo tiền đề cho “hot trend” cùng biến tấu món ăn với viên sủi Redoxon Triple Action giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cả gia đình.

Hưởng ứng xu hướng sống khoẻ, cộng đồng nội trợ Việt lập kỷ lục thế giới

Với thành công của bộ công thức “ở nhà biến tấu” cùng TPBVSK Redoxon Triple Action hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, nhãn hàng Redoxon Triple Action đã góp phần xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, mang lại sức khỏe tốt cho các gia đình Việt Nam. Trong bối cảnh dịch Covid-19, phương pháp ẩm thực này nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Xu hướng càng “lên ngôi” khi tháng vừa qua, cộng đồng yêu ẩm thực đã quay video clip thực hiện món ăn, tạo thành hàng trăm công thức chế biến sử dụng TPBVSK Redoxon Triple Action và đồng loạt chia sẻ trên trang cá nhân cùng lúc. Sự kiện kỳ thú này đã được ghi danh vào Sách kỷ lục Thế giới (The Guinness Book of Records) với kỷ lục “Có nhiều video biến tấu món ăn được tải lên Facebook trong một giờ nhất, do nhãn hiệu Redoxon Triple Action thuộc Bayer Việt Nam đạt được”.

Giấy chứng nhận kỷ lục “Có nhiều video biến tấu món ăn được tải lên Facebook trong một giờ nhất, do nhãn hiệu Redoxon Triple Action thuộc Bayer Việt Nam đạt được”.

Chia sẻ về kỷ lục vừa thiết lập, ông Luigi Isabelo Dejos - Giám đốc nhánh Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng, Bayer Việt Nam cho biết: “Dịch Covid-19 đã hoàn toàn thay đổi thế giới. Bản thân mỗi người cũng đã tự thay đổi cách sinh hoạt, thói quen mua sắm và cả quan điểm cá nhân trên nhiều khía cạnh. Đại dịch cũng đã giúp chúng ta học được rất nhiều điều mới, và có thể nói đầu tư cho một lối sống khoẻ mạnh chính là bài học quan trọng nhất. Thông qua chiến dịch lần này, chúng tôi mong muốn nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như nâng cao hệ miễn dịch. Khuyến khích ý thức tự chăm sóc sức khỏe là nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi, nhằm giúp người dân Việt Nam có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang hứng chịu những tác động liên tục về nhân khẩu học, những sự gián đoạn do dịch bệnh Covid-19 gây ra và những căn bệnh mãn tính không truyền nhiễm ngày càng trở nên phổ biến, Bayer Việt Nam mong muốn khuyến khích người dùng duy trì sức khỏe mỗi ngày thông qua việc giới thiệu các công thức nấu ăn bổ ích với viên sủi Redoxon Triple Action.

Redoxon Triple Action và những sản phẩm khác thuộc nhánh Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng của Bayer Việt Nam hiện cũng đã có mặt trên các nền tảng thương mại điện tử phổ biến như Shopee và Lazada, giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm này và trải nghiệm mua sắm an toàn, thoải mái ngay tại nhà.

TPBVSK Redoxon Triple Action không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

