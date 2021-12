Cua ghẹ bổ dưỡng, cung cấp nhiều khoáng chất, vitamin các nhóm rất tốt cho cơ thể, nhưng có một số thực phẩm hàng ngày dưới đây tuyệt đối không nên ăn cùng.

Cách chọn cua ghẹ ngon

Theo ông Nguyễn Duy Thịnh (ĐH Bách Khoa Hà Nội), cua ghẹ bổ dưỡng, cung cấp nhiều khoáng chất, vitamin nhóm B2, B5, B6, B12 Selen, đồng, magiê, phốt pho, magie… rất tốt cho cơ thể. Nhưng phải biết cách chọn cua ghẹ tươi sống như sau:

Phải biết cách chọn mới mua được cua ghẹ ngon. Ảnh minh họa.

Chọn cua:

- Chọn cua những con bơi khỏe, yếm to, cầm chắc tay, lành lặn, mai trông hơi xanh, có càng to khỏe, mặt dưới càng và bụng cua có màu cam nâu sẫm và bóng, gai trên mai cua to, dài cứng cáp – là cua đã trưởng thành, ăn ngon, chắc thịt, nhiều gạch.

- Cua tươi sống phần mai màu xanh đen sẫm, có độ nhẵn bóng, phần bụng căng đầy, trắng sạch. Màu giữa mai và mặt trên của càng cua tương đồng nhau, sẫm đậm hơn những con khác. Bấm ngón tay vào yếm cua thấy cứng cáp, không bị lún là cua đã trưởng thành, nhiều thịt. Nếu thấy mềm, phần yếm nhẵn mịn là cua mới lột vỏ, to con, nặng nhưng nhiều nước, ít thịt.

- Không chọn cua bị buộc dây to, đẫm nước vì gian lận cân nặng.

- Không chọn cua ghẹ biển đông lạnh không đúng cách, hoặc cua sắp chết (phần mai có màu vàng, chân cua mềm, lật qua lật lại khó khăn).

- Không chọn cua có vỏ yếm màu sáng trắng, gai trên mai cua nhỏ, phần bụng và phía dưới càng cua nhợt nhạt, hay trắng sáng – đó là cua non, ít thịt và gạch, chất lượng không cao.

Chọn ghẹ

- Ghẹ lựa những con bằng bàn tay người lớn, yếm chắc.

- Ghẹ thịt nên chọn ghẹ đực nhiều thịt hơn, vỏ có các đốm trắng, có màu lam, càng dài đặc trưng. Yếm ghẹ đực nhỏ hơn ghẹ cái, bấm nhẹ vào ức ghẹ (trên yếm một chút - chứ không bấm vào yếm ghẹ), nếu không bị lún là ghẹ tươi sống, thịt chắc và nhiều. Chọn những con có yếm khít với thân - là ghẹ mới trưởng thành, chưa sinh sản nhiều nên thịt chắc, ngon ngọt hơn những con khác.

- Ghẹ gạch lại chọn mua ghẹ cái nhiều gạch, màu hơi ngả vàng, yếm to, các chân bóp thấy rất chắc.

- Ghẹ xanh ngon hơn các loại ghẹ đỏ, ghẹ hoa, ghẹ chấm... Ghẹ xanh tươi sống có thịt chắc, ngọt, thơm và bổ dưỡng nhất.

- Không chọn ghẹ to quá vì thịt không nhiều. Cũng không chọn ghẹ nhỏ quá vì thịt ít và nhạt.

- Chọn mua ghẹ tươi sống kích thước to bằng bàn tay là chắc và ngọt ngon.

Không nên ăn thịt cua ghẹ làm gỏi, ăn sống. Ảnh minh họa.

Lưu ý khi ăn cua ghẹ

Một số nơi hay ăn thịt cua ghẹ tươi sống, hoặc làm gỏi - ngon miệng nhưng rất dễ bị ngộ độc, thậm chí tử vong. Đó là bởi trong cua ghẹ sống tồn tại một loại nang trùng hút máu (có tên lungfuke, cùng những loại sán lá gây bệnh) - nếu loại khuẩn này khi đi vào cơ thể sẽ vô cùng nguy hiểm cho phổi. Cua hay ghẹ có tính hàn mạnh, ăn nhiều dễ khiến lạnh bụng, đau bụng, đi ngoài. Ở một số người bụng yếu, chỉ cần ăn một con cua/ghẹ đã có thể bị đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy.

Có những món không nên ăn cùng cua, hoặc ăn trước hoặc sau khi ăn cua vì chúng kị nhau, như:

- Nước trà kị cua ghẹ, vì vậy trước và sau khi ăn cua ghẹ 1 giờ không nên uống trà bởi tác động làm loãng axit trong dạ dày, gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy.

- Quả hồng có chất tannin gây chát, khi gặp protein có trong thịt cua ghẹ sẽ chuyển hóa thành chất rắn, tồn đọng trong ruột rồi lên men, thối rữa bên trong gây đau bụng, tiêu chảy, hoặc hình thành sỏi bên trong.

- Cua ghẹ biển kị với kinh giới, do vậy không chế biến với kinh giới, hoặc không ăn cua ghẹ cùng kinh giới.

Để đảm bảo sức khỏe, phòng tránh các triệu chứng dị ứng, ngộ độc rất cần thiết. Đặc biệt không nên cho trẻ ăn cua hay ghẹ khi trẻ còn quá nhỏ, hoặc chưa xác định được trẻ có bị dị ứng với cua, ghẹ hay không. Ăn cua ghẹ nhiều cũng không tốt, nên hạn chế ăn loại hải sản này thường xuyên.

Lưu ý

* Nên chọn mua cua ghẹ còn tươi còn thả trong bể/ chậu, được cho thở ô xy sẽ đảm bảo hơn về chất lượng thịt.

* Tuyệt đối không mua cua ghẹ đã ngất, ướp lạnh vì bị hao nhiều, thịt không ngon và không chắc.

* Cua ghẹ ăn thừa tốt nhất nên để ở nơi thoáng mát sạch sẽ, khi ăn nhất định phải đun lại.

* Chọn ghẹ theo mùa nước, tức là đầu tháng hoặc cuối tháng âm lịch - là thời điểm ghẹ béo, nhiều thịt nhất.

* Không nên mua cua ghẹ vào giữa tháng vì cua ghẹ đang lột vỏ thân óp, thịt mềm nhão, không chắc, không ngon.

Theo Gia đình và Xã hội