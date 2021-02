Tập đoàn An Phát Holdings dành 1,35 tỷ đồng để mua TV, nhu yếu phẩm… hỗ trợ cho hơn 5.500 người dân tại 4 khu cách ly: TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, huyện Kim Thành (Hải Dương).

Ngày 1/2/2021, Ban lãnh đạo Tập đoàn An Phát Holdings cùng các CBCNV đã tặng 100 chiếc TV trị giá 550 triệu đồng cùng khoảng 40 tấn hàng hoá nhu yếu phẩm trị giá 800 triệu đồng, tổng chi phí hỗ trợ là 1,35 tỷ đồng tới Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương.

Đây đều là các vật phẩm cần thiết nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, truyền thông phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ phục hồi sức khỏe, phục vụ đời sống tinh thần cho các dân cư và cán bộ lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly.

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hải Dương (thứ 2 bên trái) nhận quà ủng hộ từ ông Phạm Văn Tuấn - Q.Phó Tổng Giám đốc An Phát Holdings (thứ 2 bên phải)

Về phía chính quyền tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương và ông Bùi Văn Thăng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách đã tiếp nhận quà tặng và gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo và tập thể An Phát Holdings.

Ông Phạm Văn Tuấn - Q.Phó Tổng Giám đốc An Phát Holdings (thứ 3 bên phải) trao quà tặng cho chính quyền huyện Nam Sách

Đại diện BLĐ Tập đoàn An Phát Holdings, ông Phạm Văn Tuấn - Quyền Phó Tổng Giám đốc An Phát Holdings cho biết: “Tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt sau khi Hải Dương phát hiện nhiều ca dương tính. Là doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chúng tôi hiểu bối cảnh tình hình hiện nay và với tinh thần chung tay, đồng hành cùng chính quyền và người dân Hải Dương đẩy lùi dịch bệnh, An Phát Holdings mong muốn đóng góp phần tiếp thêm sức mạnh giúp tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn, dập dịch nhanh chóng”.

Song hành cùng công tác hỗ trợ cộng đồng, An Phát Holdings cũng tiến hành hàng loạt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt tại toàn bộ các nhà máy, cơ sở sản xuất và văn phòng như: thành lập ban phòng chống dịch bệnh; phun thuốc khử trùng định kỳ tại nơi làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi; đo thân nhiệt hàng ngày; yêu cầu 100% CBNV đeo khẩu trang; chuyển sang hình thức làm việc online trong từng giai đoạn; rà soát lịch trình, lập danh sách người liên quan đối tượng nghi nhiễm và khoanh vùng, cách ly, yêu cầu làm việc tại nhà…

An Phát Holdings được biết đến là tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện môi trường. Hiện An Phát Holdings đang sở hữu gần 10 nhà máy sản xuất, nhiều trụ sở công ty và văn phòng đại diện đặt tại huyện Nam Sách và TP Hải Dương… Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh và là doanh nghiệp có nhiều đóng góp phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, An Phát Holdings luôn chú trọng tới các hoạt động cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trước đó, tháng 3/2020, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Hà Nội, An Phát Holdings cũng đã tặng sản phẩm sinh học phân huỷ hoàn toàn cho 300 cư dân và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cách ly tại khu Trúc Bạch (Hà Nội), tặng 5.000 khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vào tháng 6/2020.

Thu Loan