Ngày 12/7, Bac A Bank và Tập đoàn TH - thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, trao tặng 2.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 trị giá gần 400 triệu đồng đến Sở Y tế tỉnh An Giang.

Tại thời điểm này, hàng loạt tỉnh, thành phía Nam như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, An Giang, Phú Yên, Bình Phước, Cà Mau,… đều đã ghi nhận có ca nhiễm Covid-19. Tại An Giang, số ca nhiễm cũng gia tăng liên tục. Từ ngày 15/4 - 12/7, đã có 9/11 huyện, thị, thành phố của tỉnh xuất hiện các ca F0 với tổng số 132 trường hợp. Để kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, An Giang đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 11/7.

Theo Tập đoàn TH, các bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 trao tặng đến An Giang là sản phẩm sản xuất tại Hàn Quốc, cho kết quả xét nghiệm nhanh chóng và chính xác trong vòng từ 15-20 phút. Bộ xét nghiệm nhanh hiện là công cụ hữu hiệu giúp phát hiện ca nhiễm bệnh, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả. Những bộ xét nghiệm nhanh này đặc biệt cần thiết đối với An Giang - một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, có đường biên giới với Campuchia, đang có diễn biến dịch bệnh phức tạp và nhu cầu xét nghiệm lớn lên đến trên 5.000 mẫu mỗi ngày.

TH trao biển tượng trưng 2000 bộ test nhanh Covid-19 tới Sở Y tế tỉnh An Giang

Đón nhận món quà Bac A Bank cùng Tập đoàn TH gửi tặng, ông Trần Quang Hiền - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang gửi lời cảm ơn khi DN thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng trong hỗ trợ phòng, chống dịch. Nguồn hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp ngành y tế An Giang xác định, truy vết ca bệnh thành công và dập dịch hiệu quả.

Thông tin từ Tập đoàn TH, từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020 tới nay, Bac A Bank cùng tập đoàn đã chung tay đóng góp hơn 76 tỷ đồng cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, trong đó đóng góp 46 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19; trao tặng đến tuyến đầu, người dân hơn 3 triệu sản phẩm sữa tươi sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng, cùng các vật tư y tế khác như máy thở, khẩu trang,… trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Các đợt trao tặng đều được thực hiện kịp thời, nhanh chóng đến tận tay y bác sĩ và người dân vùng dịch thông qua ngành y tế, MTTQ, Hội Chữ thập đỏ…

Những đồ uống tốt cho sức khỏe, tăng đề kháng, được Tập đoàn TH trao tặng tới lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên khắp cả nước

Phút nghỉ ngơi giữa trưa nắng gắt của chiến sĩ cảnh sát giao thông tại một chốt phong tỏa phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tháng 2/2021, Tập đoàn TH khởi công Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Vĩnh Gia và Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Với tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng, được tư vấn đầu tư bởi Bac A Bank, khi đi vào vận hành, dự án được đánh giá là dự án chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao, quy trình khép kín lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tạo việc làm, mang lại sinh kế cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Bùi Huy