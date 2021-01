Tối giản không có nghĩa là lược bỏ mọi tiện nghi, trái lại, công nghệ giúp không gian sống tinh giản một cách tối đa nhưng tiện ích vẫn ở mức cao nhất với mức tiêu thụ tài nguyên ở ngưỡng thấp nhất.

Sự phát triển của công nghệ giúp quá trình tối giản hóa cuộc sống thêm dễ dàng, định hướng con người về tìm về những giá trị đích thực, trân trọng hạnh phúc nội tâm và tiêu dùng có ý thức.

Nói về tối giản, Joshua Becker - tác giả hàng đầu với những ấn phẩm chất lượng, góp phần quảng bá trào lưu “Less Is More - Ít nhưng Chất” ra ngoài thế giới khẳng định: Tối giản đi kèm với tự do, bình yên và niềm vui.

Theo Joshua Becker, xây dựng lối sống tối giản nghĩa là làm cho không gian sống được tinh giản một cách tối đa nhưng tiện ích vẫn ở mức cao nhất. Nhu cầu chính đáng này lập tức tạo nên xu hướng tiêu dùng của thời đại mới, buộc các nhà sản xuất tinh giản thiết kế, tích hợp công nghệ đa năng vào mỗi sản phẩm của mình.

Càng đơn giản, càng tự do

Đồng hành với xu hướng sống xanh, những người yêu thích sự tối giản thường yêu cầu các vật dụng xung quanh mình có mức tiêu thụ tài nguyên ở ngưỡng thấp nhất nhưng hiệu quả phải cao nhất. Ví dụ, khi lựa chọn thiết bị gia dụng, họ sẽ chú ý thông số về tiêu thụ nước, thời gian và mức năng lượng…

Với tinh thần đó, một chiếc máy giặt lý tưởng sẽ có khả năng tự động điều chỉnh lượng nước, tốc độ quay của động cơ, tối ưu quy trình giặt để tiết kiệm năng lượng mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm sạch ở mức tối đa. Ngoài ra, máy giặt cũng có thể tự phân tích chuyển động quay của lồng giặt giúp vận hành êm ái, giảm thiểu sự xoắn rối quần áo sau khi giặt và giải phóng sức lao động của con người.

Nếu đây là những thứ bạn đang tìm kiếm, thì Panasonic đã nghiên cứu và tích hợp công nghệ cảm biến thông minh 3Di Inverter độc quyền vào máy giặt, giúp vơi bớt những âu lo về việc giặt giũ và tiêu hao tài nguyên mỗi ngày.

3Di Inverter giúp tự động hóa toàn bộ chu trình giặt

Bên ngoài tổ hợp công nghệ vượt trội ấy, thiết kế máy giặt Panasonic ứng dụng triết lý tối giản với các gam màu xám bạc, đen và đường cong sống động trên thân máy cùng hệ cửa phẳng hai lớp đầy tinh tế, đảm bảo an toàn khi nhiệt độ nước ở ngưỡng cao, phù hợp với không gian sống của mỗi gia đình.

Đề cao sự đa năng và tính linh hoạt

Tối giản không có nghĩa là lược bỏ mọi tiện nghi, mà tích hợp tất cả ưu điểm trong một sản phẩm. Nguyên tắc này khởi tạo một xu hướng sản xuất thiết bị tiêu dùng đa chức năng và Panasonic được nhìn nhận như người tiên phong. Mỗi chiếc máy giặt được là một tổ hợp công nghệ tinh tế, vừa giải quyết tác vụ, lại có thể tự vệ sinh trong lồng giặt.

Với giải pháp BlueAg+, máy giặt Panasonic đảm bảo hiệu quả diệt khuẩn đến 99,99% ngay cả khi giặt lạnh. Đồng thời, công nghệ giặt Allergy Care Hygiene cho phép người dùng lựa chọn 2 ngưỡng nhiệt 60 độ C; 90 độ C, loại bỏ hoàn toàn các vết bẩn cứng đầu, ngăn ngừa tác nhân gây dị ứng cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, cũng như mùi khó chịu trên quần áo.

Sự linh hoạt về chế độ giặt giúp người mẹ trẻ tiết kiệm thời gian vò tay, hay băn khoăn lựa chọn chế độ giặt, đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho các chất liệu cao cấp như len, tơ lụa… giữ độ bền lâu, tươi màu của trang phục.

Nhờ công nghệ BlueAg+ và Allergy Care, hiệu quả diệt khuẩn luôn được đảm bảo tối ưu dù người tiêu dùng chọn chế độ giặt nóng hay lạnh

Thấu hiểu cặn bẩn là nỗi ám ảnh với mỗi gia đình, và những cách thức như hòa tan xà phòng vào nước trước khi đổ vào trong máy, xả thêm vài lần… tiêu tốn sức lực, năng lượng và thời gian, Panasonic phát triển hệ thống Active Foam - Turbo Mixer. Khả năng tạo bọt siêu mịn giúp hạn chế tối đa bột giặt bám trên quần áo, an toàn với làn da trẻ nhỏ hay các thành viên mẫn cảm, dễ bị dị ứng.

Đa năng hơn, nhờ chế độ AutoTub Care, các sản phẩm của Panasonic có khả năng tự động làm sạch sau khi vận hành, giúp ngăn ngừa khả năng lắng cặn chất tẩy gây mốc, gỉ sét, mùi hôi trong lồng giặt.

Chất lượng bền vững với thời gian

Các tín đồ tối giản tin rằng, bất cứ việc sản xuất nào cũng cần dùng đến tài nguyên, khoáng sản và tác động ít nhiều đến môi trường. Chính vì vậy, song song với việc trang bị ít nhưng chất, họ cũng đòi hỏi sản phẩm cần có chất lượng bền vững với thời gian.

Chính sách bảo hành động cơ 12 năm hàng đầu thị trường

Thích ứng với nhu cầu ấy, mỗi nhân viên của Panasonic tâm niệm Nhanh, mạnh, tối ưu chỉ là “phong độ” còn độ bền mới là “đẳng cấp”. Hãng đã triển khai chính sách chưa từng có: Mọi máy giặt động cơ Inverter của Panasonic đều được hưởng chế độ bảo hành động cơ 12 năm. Con số này thể hiện sự tự tin với chất lượng của sản phẩm, đồng thời cho thấy quyết tâm phát triển công nghệ để giúp con người đơn giản hoá cuộc sống.

Máy giặt Panasonic là sự thăng hoa của phong cách tối giản trong lĩnh vực công nghệ, tạo nên một sản phẩm vừa thanh lịch, vừa toàn năng. Tham khảo sản phẩm trên website Panasonic: https://www.panasonic.com/vn/consumer/home-appliances/washing-machine.html.

Ngọc Minh